Ocupaban un inusual método: tres chileno son detenidos en Estados Unidos acusados de robar casas de lujo

Los imputados, de entre 19 y 23 años, viajaban desde Florida a Wisconsin para realizar los hurtos.

Martín Neut

Detienen a tres chilenos acusados de realizar millonarios robos

Detienen a tres chilenos acusados de realizar millonarios robos / Foto: Fox News 6

Tres ciudadanos chilenos —Leandro Pino Uribe, Enjerbet Rojas Silva y Luciano Silva Cifuentes— fueron acusados en Wisconsin por una serie de robos a viviendas de lujo.

Los hechos que, según la fiscalía y cómo consigna Fox News 6, estarían vinculados a una red criminal sudamericana con presencia en distintos estados de Estados Unidos.

Los imputados, de entre 19 y 23 años, enfrentan cargos por delitos ocurridos entre septiembre y octubre en la ciudad de Delafield, condado de Waukesha.

De acuerdo con la investigación, el grupo seleccionaba casas cercanas a zonas boscosas, forzaba accesos de vidrio y sustraía principalmente joyas, utilizando inhibidores de señal Wi-Fi para evadir sistemas de seguridad.

250 mil dólares de fianza para cada uno

Detienen a tres chilenos acusados de realizar millonarios / Foto: Fox News 6

La fiscalía sostuvo que los acusados residían en Florida y viajaban reiteradamente a Wisconsin para cometer los robos. En los procedimientos se incautaron herramientas para romper cristales, identificaciones falsas y 26 bloqueadores de señal.

Estos robos coinciden con muchos perpetrados a nivel nacional por sospechosos asociados con grupos de ladrones sudamericanos”, señalaron los fiscales, agregando que “se centran en viviendas de lujo, que a menudo contienen objetos de gran valor como joyas”.

Cada uno de los detenidos quedó sujeto a una fianza de 250 mil dólares y a retención migratoria. La audiencia preliminar fue fijada para el 7 de enero.

