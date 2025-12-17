Salud refuerza medidas ante avance mundial de la influenza H3N2: ministra define grupos de riesgo y llama a vacunarse
El Gobierno anticipa la temporada de influenza y llama a extremar cuidados frente a la circulación internacional del virus.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso este miércoles ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados las principales medidas que está adoptando el país frente al aumento global de la influenza A(H3N2), variante que ha mostrado una circulación anticipada y sostenida desde octubre de 2025 en distintos continentes.
La secretaria de Estado explicó que, a nivel internacional, se observa un predominio de la influenza A(H3N2), particularmente del subgrupo K (J.2.4.1), detectado ya en más de 34 países, incluidos varios de Sudamérica.
Esta subvariante presenta mutaciones en la hemaglutinina, proteína clave del virus, que la diferencian de las cepas incluidas en la vacuna 2025-2026, aunque hasta ahora no se ha evidenciado un aumento significativo en la gravedad de los cuadros.
Grupo de riesgo
Pese a ello, la ministra Aguilera subrayó que la influenza A(H3N2) tiende a afectar con mayor fuerza a ciertos grupos de la población, por lo que recalcó la importancia de la prevención y la vacunación oportuna. “Los adultos mayores son especialmente vulnerables a desarrollar cuadros graves y hospitalizaciones”, advirtió.
Revisa también
Entre los principales grupos de riesgo, la autoridad sanitaria enumeró a las personas mayores de 65 años, niños y niñas menores de dos años, mujeres embarazadas o en período de posparto, personas con enfermedades crónicas, afecciones neurológicas, pacientes inmunosuprimidos, personas con obesidad mórbida y trabajadores de la salud, estos últimos con mayor exposición al contagio y prioridad en las estrategias preventivas.
En cuanto a la población general, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a mantener medidas básicas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, el aislamiento oportuno y evitar espacios cerrados con alta concurrencia.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.