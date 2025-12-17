Salud refuerza medidas ante avance mundial de la influenza H3N2: ministra define grupos de riesgo y llama a vacunarse

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso este miércoles ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados las principales medidas que está adoptando el país frente al aumento global de la influenza A(H3N2), variante que ha mostrado una circulación anticipada y sostenida desde octubre de 2025 en distintos continentes.

La secretaria de Estado explicó que, a nivel internacional, se observa un predominio de la influenza A(H3N2), particularmente del subgrupo K (J.2.4.1), detectado ya en más de 34 países, incluidos varios de Sudamérica.

CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS Ampliar

Esta subvariante presenta mutaciones en la hemaglutinina, proteína clave del virus, que la diferencian de las cepas incluidas en la vacuna 2025-2026, aunque hasta ahora no se ha evidenciado un aumento significativo en la gravedad de los cuadros.

Grupo de riesgo

Pese a ello, la ministra Aguilera subrayó que la influenza A(H3N2) tiende a afectar con mayor fuerza a ciertos grupos de la población, por lo que recalcó la importancia de la prevención y la vacunación oportuna. “Los adultos mayores son especialmente vulnerables a desarrollar cuadros graves y hospitalizaciones”, advirtió.

Entre los principales grupos de riesgo, la autoridad sanitaria enumeró a las personas mayores de 65 años, niños y niñas menores de dos años, mujeres embarazadas o en período de posparto, personas con enfermedades crónicas, afecciones neurológicas, pacientes inmunosuprimidos, personas con obesidad mórbida y trabajadores de la salud, estos últimos con mayor exposición al contagio y prioridad en las estrategias preventivas.

En cuanto a la población general, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a mantener medidas básicas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, el aislamiento oportuno y evitar espacios cerrados con alta concurrencia.