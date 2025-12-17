;

Tomates más nutritivos: científicos chilenos logran potenciar potente antioxidante sin afectar la planta

Este hallazgo marca un paso hacia el desarrollo de alimentos más saludables mediante biotecnología vegetal.

Javiera Rivera

Tomates

Tomates / erlandg

Un equipo de científicos chilenos consiguió aumentar de forma significativa el contenido de ácido lipoico, un potente antioxidante natural, en tomates, sin afectar el crecimiento ni el desarrollo de la planta.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Plant Science, fue desarrollada por expertos del Centro de Biología Molecular Vegetal de la Universidad de Chile, quienes se propusieron aumentar el contenido de este antioxidante en frutos vegetales.

El ácido lipoico cumple un doble rol en el organismo: actúa como antioxidante —neutralizando radicales libres— y como cofactor clave en el metabolismo energético celular. Además, tiene la particularidad de ser soluble tanto en agua como en lípidos.

Para lograr este avance, el equipo utilizó una estrategia que activó la enzima lipoil sintasa (LIP1) únicamente durante la maduración del fruto, evitando efectos en hojas, tallos o raíces.

Esto permitió incrementar tanto la forma libre como la forma unida del ácido lipoico en el tomate, sin generar alteraciones en el desarrollo vegetativo de la planta.

Según los investigadores, este tipo de avances no solo podría aportar beneficios para la nutrición humana, sino también abrir el camino a nuevas aplicaciones.

Finalmente, los expertos están de acuerdo que el hallazgo abre nuevas posibilidades para mejorar el valor nutricional de alimentos de consumo masivo mediante estrategias biotecnológicas.

Tomates / Ana Rocio Garcia Franco

