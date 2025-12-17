U. de Concepción presenta a su nuevo DT y aclara polémica salida de jugador: “Se nos ha atacado con cuentas falsas y llamadas”

Universidad de Concepción atraviesa horas movidas pensando en su regreso a la Primera División. El elenco penquista, campeón de la Primera B 2025, ya avanza en la conformación de su plantel y este martes anunció oficialmente a su nuevo entrenador para la temporada 2026.

En conferencia de prensa, la dirigencia del “Campanil” presentó a Juan Cruz Real como el sustituto de Cristián “La Nona” Muñoz. El estratega argentino, de 49 años, cuenta con un amplio recorrido por clubes como América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Belgrano de Córdoba, entre otros.

Su última experiencia fue justamente en Belgrano durante 2024, periodo en el que dirigió 35 partidos y logró 12 triunfos, aunque su ciclo terminó a fines de ese año. Desde entonces, se mantenía sin club.

La polémica salida de Cristian Campestrini

En la instancia, la dirigencia de Universidad de Concepción también se refirió a la salida de algunas futbolistas, entre ellos, Cristian Campestrini. El arquero de 45 años acusó a los directivos de no cumplir el compromiso de renovar su contrato y dejará el club con miras a la próxima temporada.

“Lo que pasó con Cristian es que terminó su contrato. Más allá de alguna conversación informal que pudo haber en algún minuto para que se mantuviera en el club, una vez terminado el año con el entrenador anterior teníamos ciertas dudas y se tomó la definición deportiva de que vamos a ir por otro camino", declaró Marcelo Rosas, director deportivo de la UdeC.

En esa línea, Rosas sostuvo que “la Primera División también exige otras características. Nosotros proyectamos a que tener jugadores que podamos poner en valor, que puedan llegar a la selección y en este caso no se da por un tema natural. En base a eso fuimos tomando la definición".

“En ningún caso estamos desconociendo el valioso aporte que fue el año pasado. Fue muy importante y espero que le vaya muy bien en el próximo destino que tenga. Es una decisión deportiva. A lo largo de su carrera seguramente le tocó recibir este tipo de noticias. Desde ahí un poco la extrañeza, pero esto es fútbol”, añadió.

Por su parte, Agustín Lorenzetti, presidente de Universidad de Concepción, fue más categórico y señaló: “Durante el año pasan un montón de situaciones y uno va hablando. Le dije a él que me encantaría que continuemos el año que viene y lo acepto, fue un compromiso de palabra. Ahora, en el momento que se quiso renovar me dijo que hablemos más tarde”.

“Estas no son decisiones de una persona que dice quiero que se quede o que se vaya. Aclaro esto porque se nos ha atacado públicamente con cuentas falsas, con llamadas de madrugada, con un montón de situaciones, tanto a Marcelo como a mí, y esto no se maneja así. Esto se consulta tanto a jugadores, a referentes, al staff y entre todos se toman las opiniones y luego se decide, que entiendo que es lo que tiene que hacer una organización sana", sentenció.