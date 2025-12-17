;

Independiente viene con todo por Vicente Pizarro y podría ofrecer a Pablo Galdames en la negociación

Además, según información de ADN Deportes, el volante de los albos también es pretendido por otro club argentino.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Agencio Uno y Getty Images

Agencio Uno y Getty Images

Con el entrenador ya ratificado, pero sin un presupuesto muy alto, Colo Colo se encuentra trabajando intensamente en el mercado de transferencias, y no solo en la búsqueda de refuerzos.

Como es sabido, las arcas de Blanco y Negro no atraviesan su mejor momento y la no clasificación a torneos internacionales para 2026 prácticamente obliga a los albos a vender a alguna de sus grandes figuras.

Uno de los apuntados para hacer caja en el Estadio Monumental es Vicente Pizarro, quien suma varios pretendientes desde Argentina.

Como ya se ha ido adelantando, uno de los clubes que busca al “Vicho” es Independiente, que ahora, según información de ADN Deportes, estaría ofreciendo a Pablo Galdames como moneda de cambio para abaratar la llegada del volante a Avellaneda.

El también mediocampista formado en la Unión Española no ha logrado consagrarse como titular en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, por lo que un regreso al fútbol chileno podría ser factible.

Además, otra opción que aparece en el horizonte de Pizarro es Rosario Central, ya que el seleccionado nacional es del gusto de Jorge Almirón, nuevo entrenador del “Canalla”, quien ya dirigió al jugador en Colo Colo entre 2024 y mediados de 2025, antes de su salida del “Cacique”.

