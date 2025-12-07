;

Universidad de Concepción tendría listo al DT para su regreso a Primera División: ha sido campeón en el extranjero

El “Campanil” reemplazaría a Cristián “La Nona” Muñoz con un entrenador argentino con amplia experiencia en el fútbol internacional.

Javier Catalán

La Universidad de Concepción ascendió a la Primera División del fútbol chileno como campeón de la Primera B, pero apenas unas semanas después de la hazaña anunciaron que separaban caminos con Cristian Muñoz, el entrenador que los devolvió al fútbol de honor.

Ahora, con el regreso a la máxima categoría recién consumado, la dirigencia del “Campanil” se ve en la obligación de buscar a un nuevo director técnico y, al parecer, la decisión ya estaría tomada.

Según informó el periodista César Merlo, el argentino Juan Cruz Real sería el elegido para asumir la banca “penquista” en el Campeonato Nacional 2026.

Su último trabajo como DT fue en 2024, cuando se hizo cargo de Belgrano de Córdoba durante toda la temporada, con un balance de 13 triunfos, 12 empates y 10 derrotas en 35 encuentros dirigidos. En aquella campaña alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que cayó ante Athletico Paranaense.

Pero la mejor etapa de su carrera no la vivió en Argentina, sino en Colombia, cuando en 2020 se consagró campeón del torneo con América de Cali, venciendo en la final a Independiente Santa Fe con un global de 3-2 en la llave ida y vuelta.

