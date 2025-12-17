;

La UC golpea el mercado y asegura a su primer refuerzo para el 2026: llega libre desde Argentina

Los cruzados llegaron a un acuerdo para incorporar a Justo Giani, proveniente desde Aldosivi.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Universidad Católica dio el primer golpe en el mercado de fichajes. Ante la incertidumbre por Matías Palavecino, el equipo de Daniel Garnero aceleró las gestiones por otro volante argentino y cerró a su primer refuerzo para el 2026.

Según informó el periodista César Luis Merlo, los cruzados llegaron a un acuerdo para incorporar a Justo Giani, mediocampista de 26 años con destacados pasos en el fútbol trasandino y que jugó la última temporada en Aldosivi.

El futbolista arribará al cuadro precordillerano como agente libre y firmará contrato por una temporada. Además, en caso de que la UC desee comprar su pase, extenderá su vínculo por tres años más.

Giani viene de completar una gran campaña en Argentina, pues en los 31 partidos que disputó con la camiseta de Aldosivi, se despachó con 6 goles y 4 asistencias.

De esta manera, el volante argentino tendrá la primera experiencia fuera de su país, luego de sus pasos por Quilmes, Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán.

