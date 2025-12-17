;

Tras tratarlo de “corrupto”: declaran inadmisible querella de Fidel Espinoza contra Daniel Manouchehri

Desde el tribunal indicaron que la acción presentada por Espinoza tuvo un “error procesal, al no haberse solicitado previamente el desafuero”.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró inadmisible la querella presentada por el senador PS, Fidel Espinoza, en contra del diputado de su mismo partido, Daniel Manouchehri.

El senador por la región de Los Lagos había presentado una acción judicial por injurias luego de que el diputado por la región de Coquimbo lo tratara de “corrupto” mientras se debatía la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa en el Congreso.

Según indicaron desde el tribunal, la resolución se basa en que “la acción fue mal presentada, con un error procesal, al no haberse solicitado previamente el desafuero; requisito legal básico en este tipo de casos".

Cabe recordar que tras este episodio, Fidel Espinoza acusó que Manouchehri denosta a sus adversarios de una manera realmente desquiciada” y “utiliza los casos solo para fines personales y políticos”.

