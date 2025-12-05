Fue el diputado más votado de Chile en las Elecciones y pasó por Coquimbo Unido: “Jugaba bastante, pero no tanto como mi hermano”

“Coquimbo Unido Campeón”, posteó Daniel Manouchehri (41) el pasado 3 de diciembre, minutos después de que el cuadro aurinegro levantara por primera vez la copa de la primera división del fútbol chileno.

El diputado socialista, reelecto con la primera mayoría nacional, es hincha del club desde niño y su vínculo, dice, es profundo: jugó en las divisiones menores hasta 1999, justo antes de dedicarse a la política.

Incluso, es tanta la afinidad, que en la celebración del título se le vio festejando con el plantel. Sin embargo, su lazo con Coquimbo Unido no es solo el fanatismo, también es familiar: su hermano Ali, el actual alcalde de la ciudad, es un recordado exjugador del cuadro pirata.

“Siempre hemos tenido una relación muy cercana. La vida nos unió mucho porque nuestro padre falleció cuando éramos muy niños: yo tenía dos años y Ali venía en camino. En un ambiente tan hostil como la política, es reconfortante poder acompañarse en los desafíos y hacer equipo para impulsar cambios que ayuden a la gente. Eso siempre está en nuestras conversaciones”, sinceró en entrevista con ADN.cl el diputado.

—Además de la política, también los une el fútbol. ¿Cómo vivieron el campeonato?

“Fue soñado. Nuestra historia familiar está cruzada por Coquimbo Unido. Cuando yo llegué de muy chico a probarme en cadetes, mi hermano me acompañaba. Jugué hasta la Sub-17 y él siguió una carrera profesional. Estuve en momentos importantes, como la final del 2005. Hoy que el club es campeón, con nosotros como autoridades y Ali como alcalde, es simbólico”, recordó.

—¿De qué jugaba usted?

“Delantero”.

—¿Goleador?

“Algunos dicen que jugaba bastante. Yo creo que no era tan bueno como mi hermano”, bromeó.

“Pensé en mi abuelo”

El día del título, Estuvo con Ali en el estadio Sánchez Rumoroso. Para Manouchehri, fue un instante cargado de sentimientos. “Pensé en mi abuelo llevándonos al Sánchez Rumoroso, y en mi abuela, que alentaba cada partido”, escribió en X.

—¿Es un campeonato especial?

“Yo dejé el fútbol tras la muerte de mi abuelo, en 1999. Ahí decidí dedicarme a la política y al trabajo social”, dice.

—¿Su abuelo también estaba ligado a la política?

“Sí. Murió de forma trágica en la campaña del presidente Lagos, pegando afiches. En su funeral hice una promesa: dedicarme a trabajar por quienes más lo necesitan. Así partí como dirigente estudiantil y luego político”, recuerda.

“El fútbol es hermoso, pero muchas veces se ve manchado”

—En esa línea: ¿cree que hay una deuda en la fiscalización a las casas de apuestas y a las sociedades anónimas del fútbol?

“Sin duda hay situaciones irregulares. Falta regulación en las casas de apuestas y hay sociedades anónimas con prácticas muy oscuras, aunque otras funcionan bien, debo reconocerlo. Lo ocurrido con Deportes Vallenar es un caso triste: la mano de personas vinculadas al caso Hermosilla y a la ‘muñeca bielorrusa’ incidió en un fallo que les impidió ascender. El fútbol es hermoso, pero muchas veces se ve manchado ”.

En concreto, el diputado hace referencia a la publicación de The Clinic, donde señalan que el abogado de la ANFP, Gonzalo Cisternas, aparece vinculado a la arista “Muñeca Bielorrusa” por los pagos realizados al juez Gonzalo Migueles, reactivando así las dudas sobre la polémica definición entre Melipilla y Vallenar en 2017.