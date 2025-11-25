;

VIDEO. Manouchehri lanza billete de $10 mil pesos a Araya: republicano explicaba presuntos pagos para salvar a juez Ulloa

“Uno puede tener varias diferencias, pero eso no corresponde”, cuestionó el parlamentario de oposición tras este episodio.

Juan Castillo

Manouchehri lanza billete de $10 mil pesos a Araya: republicano explicaba presuntos pagos para salvar a juez Ulloa

Un insólito episodio se registró en el Congreso Nacional durante esta jornada, y que involucró al diputado PS Daniel Manouchehri y a su par republicano, Cristián Araya.

Este último se encontraba abordando las acusaciones en su contra respecto a un presunto pago de dinero por parte del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, en el marco de la investigación por el caso “Muñeca Bielorrusa”.

Todo esto con el objetivo de salvar al exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue destituido por notable abandono de deberes, falta de imparcialidad, filtración de información reservada al abogado Luis Hermosilla, y participación en nombramientos judiciales.

Al señor Sergio Yáber lo conocí recién en enero del 2024, cuando en mi calidad de bombero, formé parte del equipo de rescate que le tocó auxiliarlo una vez que había tenido un accidente en el cerro Manquehuito”, declaraba Araya en el Congreso.

“Ahora bien, les puedo señalar que en octubre de este año, el señor Yáber me contactó y me invitó a comer a su casa, a propósito de mi campaña en la reacción de diputado”, agregó.

“Entonces, para evitar las teorías conspirativas de toda una gran investigación y no sé de qué cosa...”, decía el parlamentario republicano cuando apareció Daniel Manouchehri y le lanzó un billete de $10 mil pesos.

Uno puede tener varias diferencias, pero eso no corresponde”, cuestionó Araya tras el episodio.

