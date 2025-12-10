Competencia para Easy y Homecenter: esta es la nueva tienda de construcción que llegará a Chile con 3 locaciones / Casa do Construtor

En mayo del presente año se dio a conocer que una empresa ligada al mundo de la construcción tenía planes para aterrizar en Chile e instalar una nueva franquicia de tiendas.

Se trataba de la brasileña Casa do Construtor (Casa del Constructor), una marca con más de 800 puntos de venta en el Cono Sur, presente en países como Argentina, Paraguay y Uruguay.

Tras algunos meses, el proceso estaría en un punto clave, ad portas de sumarse a la oferta nacional con tres tiendas. Según DF, dos franquiciados se instalarían en la ciudad de Santiago y uno en Viña del Mar.

“Si bien no tenemos todavía una fecha oficial marcada en el calendario, estamos muy confiados en que para junio de 2026 ya podremos estar aterrizando operativamente en Santiago”, aseguró al medio Ronaldo Rizzi, coordinador internacional de la marca.

La situación no se quedaría ahí porque también hay intenciones de sumar un cuarto lugar en Valparaíso. “Una región primordial para nosostros”, dijo el encargado.

Otras ciudades que la compañía observa con buenos ojos para una eventual expansión son Iquique, Punta Arenas, Chillán y La Serena, plazas desde donde han surgido inversionistas interesados y que cuentan con polos de desarrollo específicos, como la minería en el o la demanda por soluciones de calefacción.

La hoja de ruta plantea llegar a los 30 locales operativos para el año 2030 o 2032. “La estrategia no es tener 30 dueños diferentes, sino identificar cinco o seis regiones clave y asignar un franquiciado desarrollador por zona”, dice Rizzi.

Hasta cierto punto, Casa del Constructor podría ser un rival para nombres consagrados como Homecenter o Easy.

El cabecilla planteó un punto clave ante en ese último sentido: “La gran diferencia es que nosotros somos renta pura. Para los grandesretailers, el arriendo es una célula más dentro de su venta; para nosotros es el negocio principal.

“No buscamos vender la máquina al final del ciclo, sino fidelizar al cliente con el servicio”, sumó.