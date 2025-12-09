;

Hotel chileno con más de 90 años sale a la venta: tiene 12 mil m², 153 habitaciones, piscinas y restaurante

El edificio, construido en 1934, cuenta con una ubicación céntrica en la ciudad de Pucón.

Javier Méndez

El histórico Gran Hotel Pucón, con más de 90 años de existencia, sale nuevamente a la venta.

Todo se trata de un recinto construido en 1934 que recientemente fue renovado. Este se ubica a orillas del Lago Villarrica y en pleno centro de la ciudad de Pucón, región de La Araucanía.

ADN

En 2008, el inmueble fue adquirido por Enjoy, la operadora de casinos, pero tras su segundo proceso de reorganización, quedó en manos de Inmobiliaria La Península.

Según el Diario Financiero, hoy, sus acreedores controlan la sociedad y le entregaron el mandato de venta a CBRE, la firma de servicios inmobiliarios que gestionará el proceso.

El hotel cuenta con 12.500 m² construídos, 153 habitaciones, spa, gimnasio, restaurante, bar, salones de eventos, locales comerciales y piscinas interiores y exteriores. El espacio está a solo 200 metros de la Plaza de Armas de la ciudad sureña.

La venta corresponde exclusivamente al Gran Hotel Pucón, sin incluir el casino ni otros edificios de departamentos que Enjoy tenía en la zona. El futuro comprador podría continuar con la operación actual o reemplazarla por otra marca.

Acorde al medio citado, el proceso formal de venta comenzó este martes 9 de diciembre, tras contactar a potenciales inversionistas y recopilar acuerdos de confidencialidad.

TripAdvisor

