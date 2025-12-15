;

¿Cómo saber si alguien te pone atención? La respuesta está en sus ojos, según nuevo estudio

Un estudio científico reveló que un gesto casi imperceptible podría delatar cuándo una persona está realmente concentrada.

Prestar atención no siempre se demuestra con palabras. Un nuevo estudio científico sugiere que un gesto casi imperceptible podría revelar si una persona realmente está escuchando.

Investigadores de la Universidad Concordia, en Canadá, descubrieron que las personas parpadean menos cuando están concentradas en comprender lo que otro dice, especialmente si hay ruido de fondo.

El hallazgo publicado en Trends in Hearing refuerza la idea de que el cerebro reduce distracciones físicas cuando necesita procesar información relevante.

Menos parpadeos, más concentración

El equipo analizó a 49 participantes, monitoreando sus parpadeos mientras escuchaban frases en distintas condiciones de ruido e iluminación.

Los resultados fueron claros:

  • El parpadeo disminuía de forma constante mientras se escuchaba activamente.
  • En ambientes con mayor ruido, la reducción era aún más marcada.
  • La iluminación no tuvo impacto significativo, lo que apunta a un esfuerzo cognitivo, más que visual.

“No parpadeamos al azar. Tendemos a hacerlo menos cuando se presenta información importante”, explicó Pénélope Coupal, investigadora en psicología y autora principal del estudio.

Según los científicos, el cerebro podría suprimir el parpadeo para no perder estímulos clave, tanto visuales como auditivos. Cada parpadeo implica una breve interrupción, y cuando entender el mensaje es prioritario, el organismo reduce ese “corte”.

“Parpadear está asociado a una pérdida momentánea de información. Por eso, cuando algo es relevante, el cerebro intenta evitarlo”, señaló Mickael Deroche, investigador en acústica y coautor del trabajo.

