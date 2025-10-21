;

4 de cada 10 mujeres en Chile tienen su mamografía al día: expertos advierten que la cifra es preocupante

El estudio también reveló una gran brecha por región en la detección temprana del cáncer de mama.

Javiera Rivera

El Observatorio del Cáncer entregó un preocupante balance: solo 4 de cada 10 mujeres chilenas entre 50 y 69 años tienen su mamografía al día.

El estudio, elaborado con datos del Ministerio de Salud y el Censo 2024, muestra que apenas el 37,4% de las mujeres de ese grupo etario cuenta con un examen vigente, porcentaje muy por debajo del 70% fijado como meta nacional.

“Chile mantiene una preocupante brecha en detección precoz del cáncer de mama. A pesar de ser la principal causa de muerte oncológica en mujeres (...)”, advirtió Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer.

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales amenazas para la salud femenina.

Según la OMS, 1 de cada 12 mujeres desarrollará la enfermedad durante su vida. En Chile, solo en 2023, más de 2.200 chilenas fallecieron a causa de este cáncer, equivalente a 6 muertes por día.

Brechas entre regiones

Las diferencias territoriales son marcadas.

  • Las regiones con mejor cobertura son Ñuble (53%) y Atacama (52%).
  • En cambio, Coquimbo (29%), Antofagasta (33%) y Aysén (33%) registran las cifras más bajas.
  • La Región Metropolitana alcanza apenas un 31,1%, lo que representa a solo 276 mil mujeres con mamografía vigente de un total de casi 900 mil.

Finalmente, el Observatorio del Cáncer insistió en que el autoexamen no reemplaza la mamografía, ya que esta última permite detectar tumores en etapas tempranas y salvar vidas.

Se debe avanzar en políticas públicas con enfoque territorial y de género, que eliminen las desigualdades estructurales y promuevan un trato más humano”, concluyó Sánchez.

