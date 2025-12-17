“¿La gestión de Milad en la ANFP? Yo estuve en ese cargo y creo que no es bueno estar juzgando a sucesores” / Javier Salvo/AgenciaUno

Arturo Salah dijo presente en el partido de despedida de Walter Montillo, el cual se llevó a cabo este martes en el Estadio Nacional ante un gran marco de público.

Tras el encuentro, que estuvo lleno de emociones, Salah conversó con ADN Deportes y valoró la invitación que le hizo el exvolante de Universidad de Chile. “Un privilegio haber sido invitado a participar de esta fiesta. Walter es un tremendo jugador y una tremenda persona, lo conozco desde muy joven y me alegro de que haya vivido esto”, señaló.

Quien fuera jugador y entrenador de la U se mostró emocionado por reencontrarse con los hinchas azules en el Estadio Nacional. “Esta jornada la vivo con mucha nostalgia, porque hace bastante tiempo que no venía al Nacional. Me gusta que haya tanta gente”, reconoció.

En la misma línea, agregó: “Sufro cuando los partidos se juegan sin público por las sanciones. Ojalá pudiéramos controlar eso para que los partidos siempre sean con público”.

Además, Arturo Salah abordó el presente que vive el fútbol chileno. “Estamos pasando por un momento complejo. Hay una involución en todos los aspectos, en la formación de jugadores jóvenes, en la selección chilena, nuestros campeonatos están muy discontinuos... Hay una serie de cosas que hacen que el tema esté muy difícil”, sostuvo.

Asimismo, el expresidente de la ANFP prefirió no criticar la gestión de Pablo Milad al mando del balompié nacional. “Yo estuve en ese cargo y creo que no es bueno estar juzgando a sucesores”, explicó.

Por último, Salah remarcó: “Mi deseo para el 2026 es que haya un buen campeonato en todas las series y divisiones, que se desarrolle el fútbol femenino y que se haga un trabajo fuerte con los jóvenes, porque Chile no es un país futbolizado como Argentina o Brasil, donde salen jugadores debajo de las piedras. Acá hay que trabajar para poder competir con esos países”.