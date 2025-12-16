Marcelo Díaz se ofrece para convencer a Eduardo Vargas de volver a la U: “Si tengo que llamarlo, lo haré”

La Universidad de Chile atraviesa un complejo momento institucional y, por ahora, solo piensa en destrabar la salida de Gustavo Álvarez y conseguir a un entrenador que lo reemplace para comenzar a planificar la temporada 2026.

A pesar de esta situación, la paciencia de los hinchas con Azul Azul es escasa, por lo que ya exigen refuerzos para potenciar el plantel con miras a, por fin, conseguir el título del Campeonato Nacional, esquivo desde hace casi nueve años.

Uno de los nombres que más suena en la órbita del CDA es Eduardo Vargas, quien, tras su frustrado arribo en junio, nuevamente se encuentra libre, lo que reaviva los rumores de un posible regreso.

En conversación con ADN Deportes, Marcelo Díaz, capitán de la U, se refirió a la opción de que “Turboman” retorne al club, asegurando que estaría dispuesto a hacer las gestiones necesarias para convencerlo.

“Sería hermoso, desde mi parte me encantaría, ojalá que se pueda dar. Si tengo que llamarlo, lo haré, porque creo que también se lo merece y la U se merece que él esté acá”, afirmó el volante.

Además, también tuvo palabras para la situación de Charles Aránguiz, quien hasta el momento no ha renovado su vínculo con los azules: “Tiene que seguir sí o sí, no puede ir a ninguna otra parte. Esperemos que firmen pronto. Sabemos que de parte de Charles están todas las ganas y del club también. Tal vez es lo mismo que conmigo, solo falta firmar el papel”, cerró Díaz.