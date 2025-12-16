Una jornada inolvidable fue la que vivió Walter Montillo este martes en el Estadio Nacional, recinto donde disputó su partido de despedida, en un duelo repleto de leyendas de Universidad de Chile y del fútbol internacional.

En conversación con ADN Deportes, el ahora exvolante de creación, visiblemente emocionado, repasó la jornada que lo tuvo como protagonista y también se refirió al presente deportivo de los azules.

“Muchos de los chicos que hoy me piden una foto seguramente lo saben por sus padres, porque la primera vez que vine acá, hace 17 años, algunos no habían nacido. Eso está muy bueno, que pase de generación en generación; por eso se mantiene la locura de esta gente”, señaló de entrada la “Ardilla”.

“Lloré mucho antes del partido y por eso salí un poco más relajado. Se me pone la piel de gallina, porque al principio están diez minutos cantando. Yo estoy acostumbrado, porque los conozco y sé cómo son, pero muchos se han llevado una sorpresa”, agregó.

Sobre lo que significa haber sido futbolista de la U, comentó: “Es un club del que no solo te enamoras por la gente, sino también por sus trabajadores. Desde que entras al camarín, tomas un café o ves al que está arreglando la cancha, sientes que todos son hinchas del club. Desde adentro te transmiten el sentimiento, por eso el que pasa por acá se enamora”.

Además, otro de los grandes protagonistas de la noche en Ñuñoa fue Santino, su hijo, muy querido por la fanaticada del “Romántico Viajero”. “Yo feliz, porque a él le encantan las cámaras, cosa que a mí no. Viene muy ansioso desde hace días; para él era la final del mundo”, comentó Montillo sobre el emotivo momento familiar.

Montillo le pone exigencias al plantel de la U

“Los chicos lo vienen haciendo bien, pero en un equipo grande hay que ser campeón. No hay de otra. Independientemente del entrenador que venga, de quienes salgan o lleguen, ojalá jueguen bien y puedan salir campeones”, afirmó el argentino.

También tuvo palabras para un posible regreso de Eduardo Vargas en 2026: “Ojalá. Es una decisión que tiene que tomar él. Los jugadores con vigencia, con espalda y nombre, le pueden aportar muchísimo al club. No soy quien toma decisiones, pero si preguntas, el 99% de los hinchas quiere que vuelva Eduardo, porque dejó una huella muy grande”, sentenció Walter Montillo.