El mercado le pasa por encima a la U: club extranjero ofertó por otro delantero de los azules

La Universidad de Chile sigue atada de manos en el mercado de fichajes por la trabada salida de Gustavo Álvarez del banco, una situación que podría estar pasándole la cuenta a los azules.

Esto se debe a que, sin un técnico definido, el “Romántico Viajero” aún no puede pensar en refuerzos. En contraste, sí está viendo cómo varios futbolistas abandonan la institución.

De los primeros en enterarse de que no continuarían en el Centro Deportivo Azul fueron Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, ambos delanteros, a quienes ahora podría sumarse Rodrigo Contreras.

Según información del periodista colombiano Felipe Cierra, Millonarios ya le presentó una propuesta formal al atacante de 30 años, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta, club de la Primera B.

Si bien la Universidad de Chile tiene prioridad sobre el jugador, ya que su préstamo desde los “Pumas” incluye una opción de compra, en Azul Azul el tiempo apremia, porque esta vence el 20 de diciembre y, sin un DT que defina si contará con Contreras, lo más probable es que no continúe en La Cisterna.