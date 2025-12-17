;

El mercado le pasa por encima a la U: club extranjero ofertó por otro delantero de los azules

Mientras en Azul Azul siguen sin destrabar la salida de Gustavo Álvarez, ya son varios los futbolistas que se sabe no continuarán en el club, mientras que los refuerzos para el plantel siguen quedando en segundo plano.

Javier Catalán

FOTO:CRISTIAN CONA/AGENCIAUNO

FOTO:CRISTIAN CONA/AGENCIAUNO / CRISTIAN CONA/AGENCIAUNO

La Universidad de Chile sigue atada de manos en el mercado de fichajes por la trabada salida de Gustavo Álvarez del banco, una situación que podría estar pasándole la cuenta a los azules.

Esto se debe a que, sin un técnico definido, el “Romántico Viajero” aún no puede pensar en refuerzos. En contraste, sí está viendo cómo varios futbolistas abandonan la institución.

De los primeros en enterarse de que no continuarían en el Centro Deportivo Azul fueron Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, ambos delanteros, a quienes ahora podría sumarse Rodrigo Contreras.

Revisa también:

ADN

Según información del periodista colombiano Felipe Cierra, Millonarios ya le presentó una propuesta formal al atacante de 30 años, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta, club de la Primera B.

Si bien la Universidad de Chile tiene prioridad sobre el jugador, ya que su préstamo desde los “Pumas” incluye una opción de compra, en Azul Azul el tiempo apremia, porque esta vence el 20 de diciembre y, sin un DT que defina si contará con Contreras, lo más probable es que no continúe en La Cisterna.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad