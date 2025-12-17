;

‘Chupete’ Suazo sacude el mercado con su primer refuerzo para San Luis: se formó en la U y fue campeón en México

El cuadro de Quillota oficializó a su primer fichaje para la temporada 2026 en la Primera B.

San Luis de Quillota se metió de lleno al mercado de fichajes con el objetivo de potenciar su plantel de cara a la temporada 2026, año que marcará el estreno de Humberto Suazo como director técnico de los “Canarios”.

El ahora exdelantero nacional será el encargado de conducir al cuadro quillotano en la Primera B y luchar por uno de los dos cupos de ascenso a la Primera División 2027. Para eso, ya aseguró a su primer gran refuerzo.

Se trata del delantero Sergio Vergara, quien tuvo un gran año en Unión San Felipe. El atacante de 31 años fue uno de los puntos más altos del cuadro del Aconcagua, registrando un total de 34 partidos, 7 goles y 4 asistencias.

Su contratación fue confirmada en las redes sociales de San Luis. “Sergio, de 31 años, estará en los próximos días a disposición del director técnico Humberto Suazo para comenzar la pretemporada junto al plantel ¡Todo el éxito para este año", publicó el club.

A lo largo de su carrera, Vergara ha vestido los colores de Universidad de Chile -club en el que se formó- Deportes Valdivia, Everton, Cobreloa, Curicó Unido, Rangers y Unión San Felipe.

Además, cuenta con un destacado paso por México, donde defendió las camisetas de Celaya, Pachuca, Mineros y Morelia. En su palmarés destaca una Liga de Campeones de la Concacaf con Pachuca (2016-17), el Torneo Clausura de la Liga MX con Morelia (2022) y un título de Primera B con Cobreloa (2023).

