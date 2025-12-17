;

Día intenso para Alexis Sánchez: nació su hija y horas después sufrió un duro golpe con el Sevilla

El tocopillano estuvo durante la mañana junto a su pareja, quien dio a luz, y luego sumó minutos en la eliminación de su equipo en la Copa del Rey.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Este miércoles será un día que Alexis Sánchez jamás olvidará, ya que durante la mañana nació su primera hija, fruto de su relación con la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el tocopillano, ya que horas más tarde tuvo que presentarse con el Sevilla por la Copa del Rey, donde quedaron eliminados en los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda cayó por la cuenta mínima ante el Alavés, en el único encuentro que enfrentó a dos equipos de la Primera División. El único tanto del partido fue obra de Carlos Vicente (79′), mediante lanzamiento penal.

ADN

Alexis Sánchez fue suplente y recién ingresó cuando su equipo ya estaba en desventaja, disputando poco más de diez minutos en los que no logró gravitar en el juego.

Por su parte, Gabriel Suazo volvió a ser convocado, pero el entrenador decidió no darle minutos, por lo que deberá seguir esperando para recuperar su puesto como titular.

Ahora, al Sevilla de los chilenos se le viene un desafío más que complicado, ya que este sábado 20 de diciembre deberán volver a La Liga para visitar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

