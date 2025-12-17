¿Y la hermandad? Alianza Lima de Pablo Guede podría arrebatarle un refuerzo a Colo Colo

Con las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas y la posible venta de Alan Saldivia, Colo Colo tiene la obligación de reforzarse con al menos un defensor central para 2026.

Uno de los primeros nombres que sonó para llegar a la zaga de los albos fue el de Nicolás Díaz, quien esta temporada jugó cedido en Unión Española y en el Puebla de México, aunque su pase pertenece al Tijuana.

Si bien su nombre se fue enfriando en Macul, todavía no estaba del todo descartado, pero la aparición de competencia desde el extranjero, con un viejo conocido a la cabeza, podría alejarlo aún más de Chile.

Según información de ADN Deportes, Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, es otro de los equipos interesados en quedarse con el defensor de 26 años, quien no vería con malos ojos un arribo al fútbol peruano.

De hecho, Díaz y Guede ya se conocen, ya que fue el propio entrenador argentino quien lo llevó a México tras su breve paso por Unión Española, por lo que cuenta con su confianza para armar la zaga de los “Íntimos”.