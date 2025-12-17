Nació el hijo de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova: novia del tocopillano anunció la noticia con tiernas imágenes

Nació el hijo de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova. La pareja del futbolista chileno confirmó la noticia este miércoles.

En su cuenta de Instagram, la modelo rusa publicó dos tiernas fotos. En la primera imagen se aprecia el pie del recién nacido y la mano del tocopillano.

Y en la segunda foto se puede ver el cuerpo del bebé junto a sus padres, quienes aparecen dándose un beso.

Revisa la publicación de Alexandra Litvinova