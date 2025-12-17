Desde un teléfono hasta un baño para encuentros íntimos: los precios que gendarmes cobraban por favores a internos

La investigación “Operación Apocalipsis” dejó al descubierto una red de corrupción de gran alcance al interior de Gendarmería, evidenciando cómo funcionarios cobraban sobornos a internos a cambio de permitir ingresos irregulares y facilitar distintos “servicios” dentro de las cárceles.

El operativo, liderado por la PDI, incluyó allanamientos simultáneos en nueve recintos penitenciarios del país y terminó con 66 personas detenidas, entre ellas 44 gendarmes, acusados de recibir coimas de parte de los reclusos.

Según los antecedentes expuestos en Mega, el sistema funcionaba como un verdadero mercado informal, conocido entre los involucrados como “La Feria”, donde los precios variaban según el tipo de producto o favor solicitado.

Lista de precios de productos

La existencia de una tarifa fija y estandarizada da cuenta de una práctica instalada y sostenida en el tiempo, que iba desde el ingreso de alimentos básicos hasta el contrabando de teléfonos celulares.