;

Desde un teléfono hasta un baño para encuentros íntimos: los precios que gendarmes cobraban por favores a internos

El operativo de la PDI reveló cobros de hasta $60 mil por un kilo de carne y de $10 mil por una palta.

Martín Neut

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile / Oscar Guerra

La investigación “Operación Apocalipsis” dejó al descubierto una red de corrupción de gran alcance al interior de Gendarmería, evidenciando cómo funcionarios cobraban sobornos a internos a cambio de permitir ingresos irregulares y facilitar distintos “servicios” dentro de las cárceles.

El operativo, liderado por la PDI, incluyó allanamientos simultáneos en nueve recintos penitenciarios del país y terminó con 66 personas detenidas, entre ellas 44 gendarmes, acusados de recibir coimas de parte de los reclusos.

Revisa también:

ADN

Según los antecedentes expuestos en Mega, el sistema funcionaba como un verdadero mercado informal, conocido entre los involucrados como “La Feria”, donde los precios variaban según el tipo de producto o favor solicitado.

Lista de precios de productos

La existencia de una tarifa fija y estandarizada da cuenta de una práctica instalada y sostenida en el tiempo, que iba desde el ingreso de alimentos básicos hasta el contrabando de teléfonos celulares.

  • Ingreso de personas indocumentadas para encomiendas: $60.000
  • Uso de baño para encuentros íntimos: $15.000
  • Cambio de módulo: $100.000
  • Kilo de carne (huachalomo): $60.000
  • Una palta: $10.000
  • Tarro de atún: $5.000
  • Kilo de arroz: $20.000
  • Dos paquetes de tallarines y dos de salsa: $50.000
  • Teléfono celular: entre $350.000 y $450.000
  • Cargador de celular: $50.000
  • Chip de celular: $15.000

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad