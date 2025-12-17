Desde un teléfono hasta un baño para encuentros íntimos: los precios que gendarmes cobraban por favores a internos
El operativo de la PDI reveló cobros de hasta $60 mil por un kilo de carne y de $10 mil por una palta.
La investigación “Operación Apocalipsis” dejó al descubierto una red de corrupción de gran alcance al interior de Gendarmería, evidenciando cómo funcionarios cobraban sobornos a internos a cambio de permitir ingresos irregulares y facilitar distintos “servicios” dentro de las cárceles.
El operativo, liderado por la PDI, incluyó allanamientos simultáneos en nueve recintos penitenciarios del país y terminó con 66 personas detenidas, entre ellas 44 gendarmes, acusados de recibir coimas de parte de los reclusos.
Revisa también:
Según los antecedentes expuestos en Mega, el sistema funcionaba como un verdadero mercado informal, conocido entre los involucrados como “La Feria”, donde los precios variaban según el tipo de producto o favor solicitado.
Lista de precios de productos
La existencia de una tarifa fija y estandarizada da cuenta de una práctica instalada y sostenida en el tiempo, que iba desde el ingreso de alimentos básicos hasta el contrabando de teléfonos celulares.
- Ingreso de personas indocumentadas para encomiendas: $60.000
- Uso de baño para encuentros íntimos: $15.000
- Cambio de módulo: $100.000
- Kilo de carne (huachalomo): $60.000
- Una palta: $10.000
- Tarro de atún: $5.000
- Kilo de arroz: $20.000
- Dos paquetes de tallarines y dos de salsa: $50.000
- Teléfono celular: entre $350.000 y $450.000
- Cargador de celular: $50.000
- Chip de celular: $15.000
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.