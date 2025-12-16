El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Operación Apocalipsis”: qué se sabe del operativo que dejó más de 40 gendarmes detenidos por corrupción en cárceles

En horas de la madrugada de este martes, se realizó un megaoperativo en 9 cárceles de 7 regiones de Chile, liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

Esto debido a una red de corrupción que funcionaba al interior de los penales, y por lo cual se emitieron 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes.

Según información que pudo conocer Radio ADN, los funcionarios de la institución mantenían vínculos con reos, a quienes le facilitaban las visitas para hacer ingreso ilegal de droga y de teléfonos celulares, principalmente desde la cárcel Santiago 1.

“Operación Apocalipsis”

La Fiscalía Occidente Metropolitana emitió estas órdenes de detención que llevaron al allanamiento de las cárceles Santiago 1, la exPenitenciaría, la cárcel de mujeres de San Joaquín, además de los recintos carcelarios en el Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Esta es una investigación que se originó hace ya aproximadamente nueve meses, y se indagan delitos como cohecho, tráfico de drogas, lavado de activos, y asociación criminal.

Del total de gendarmes, 36 ya han sido detenidos, y otros 4, sobre quienes no pesaban órdenes de detención, también fueron capturados tras ser sorprendidos en delito flagrante.

Esto porque en los allanamientos que se realizaron, se encontró droga en poder de estos cuatro gendarmes.

“Figura del manillero”

Durante esta indagatoria apareció la “Figura del manillero”, que son aquellas personas civiles que, como “visitas” de los reos, se enrolaban para circular de manera irregular y totalmente ilegal con comiendas totalmente indebidas para el traspaso y comercialización de droga y teléfonos celulares.

Uno de estos “manilleros” se habría enrolado para visitar a al menos 200 reos del penal Santiago 1.

En montos de dinero, se le pagaban $80 mil pesos por hacer ingreso de un combo de comida rápida; $200 mil pesos por el ingreso de un teléfono celular; y $100 mil pesos por un hervidor.

Además del operativo en las cárceles, se han allanado 68 domicilios, casas de civiles y de gendarmes involucradas en esta red de corrupción.