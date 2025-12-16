;

66 detenidos y 44 gendarmes involucrados: así operaba la extensa red de corrupción al interior de las cárceles chilenas

La “Operación Apocalipsis” permitió desbaratar negocios ilegales, congelar cuentas millonarias e incautar vehículos, armas y droga.

Martín Neut

Tamara Aranda

Cómo funcionaba la trama de corrupción en cárceles

Cómo funcionaba la trama de corrupción en cárceles

10:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un amplio e histórico operativo policial permitió desarticular una red de corrupción que operaba al interior de nueve cárceles del país, moviendo más de $6 mil millones en los últimos años.

La denominada “Operación Apocalipsis” es considerada el mayor golpe al crimen organizado intramuros registrado en Chile.

El procedimiento, realizado de forma simultánea en siete regiones, dejó 66 detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería y 22 civiles. La investigación, que se extendió por más de dos años, permitió además congelar 183 cuentas bancarias e incautar vehículos, armas y drogas.

¿Cómo funcionaba la red de corrupción?

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que la red operaba mediante diversos cobros ilegales.

ADN

16 de Diciembre del 2025 SANTIAGO GRAFICA sobre Operación Apocalipsis golpe anticorrupción carcelaria red de corrupción al interior de gendarmería de Chile GRAFICA: CONSTANZA OVALEL / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

“Personas apostadas fuera del establecimiento penitenciario, denominadas ‘manilleros’, permitían que, previo pago, se ingresaran especies prohibidas, lo que implicaba el respectivo soborno al funcionario de Gendarmería”, señaló.

También detalló que “funcionarios, previo pago, procedían a trasladar a internos que de no haber mediado este trato ilícito no hubiesen podido cambiarse de módulo”.

Reacción del Gobierno

Tras el operativo, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para cambiar la estructura de Gendarmería.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, afirmó, agregando que la institución pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública.

Desde el Gobierno recalcaron que no habrá tolerancia frente a la corrupción en el sistema penitenciario y que el combate al crimen organizado es una prioridad.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad