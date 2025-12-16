66 detenidos y 44 gendarmes involucrados: así operaba la extensa red de corrupción al interior de las cárceles chilenas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un amplio e histórico operativo policial permitió desarticular una red de corrupción que operaba al interior de nueve cárceles del país, moviendo más de $6 mil millones en los últimos años.

La denominada “Operación Apocalipsis” es considerada el mayor golpe al crimen organizado intramuros registrado en Chile.

El procedimiento, realizado de forma simultánea en siete regiones, dejó 66 detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería y 22 civiles. La investigación, que se extendió por más de dos años, permitió además congelar 183 cuentas bancarias e incautar vehículos, armas y drogas.

¿Cómo funcionaba la red de corrupción?

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que la red operaba mediante diversos cobros ilegales.

16 de Diciembre del 2025

“Personas apostadas fuera del establecimiento penitenciario, denominadas ‘manilleros’, permitían que, previo pago, se ingresaran especies prohibidas, lo que implicaba el respectivo soborno al funcionario de Gendarmería”, señaló.

También detalló que “funcionarios, previo pago, procedían a trasladar a internos que de no haber mediado este trato ilícito no hubiesen podido cambiarse de módulo”.

Reacción del Gobierno

Tras el operativo, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para cambiar la estructura de Gendarmería.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, afirmó, agregando que la institución pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública.

Desde el Gobierno recalcaron que no habrá tolerancia frente a la corrupción en el sistema penitenciario y que el combate al crimen organizado es una prioridad.