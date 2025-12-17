;

Familia chilena ingresa al exclusivo ranking de las 25 dinastías más ricas del planeta: revisa en qué posición quedaron

Con una fortuna estimada sobre los US$46 mil millones, el grupo chileno aparece como la única representación nacional y sudamericano en el listado.

Martín Neut

Familia Luksic

El sitio Bloomberg publicó este miércoles su ranking de las 25 dinastías más ricas del mundo en el que Chile está presente.

En el listado se ve a la familia Luksic, quienes son los únicos representantes chilenos y la mayor fortuna de Sudamérica.

De acuerdo con el informe, el grupo empresarial se ubicó en el puesto 25, con un patrimonio estimado superior a los US$46 mil millones, impulsado por su participación en sectores como minería, banca, consumo masivo, energía, transporte marítimo y medios de comunicación.

El ranking evidencia una alta concentración de la riqueza global. En conjunto, las 25 familias acumulan una fortuna cercana a los 2,9 billones de dólares, lo que representa un aumento de US$358.700 millones respecto del año anterior.

El ranking completo

Ranking de las dinastías más ricas del mundo (Bloomberg):

  1. Walton (Walmart) – Estados Unidos
  2. Al Nahyan (sector industrial) – Emiratos Árabes Unidos
  3. Al Saud (sector industrial) – Arabia Saudita
  4. Al Thani (sector industrial) – Qatar
  5. Hermès (Hermès) – Francia
  6. Koch (Koch Inc.) – Estados Unidos
  7. Mars (Mars Inc.) – Estados Unidos
  8. Ambani (Reliance Industries) – India
  9. Wertheimer (Chanel) – Francia
  10. Thomson (Thomson Reuters) – Canadá
  11. Johnson (Fidelity Investments) – Estados Unidos
  12. Cargill–MacMillan (Cargill) – Estados Unidos
  13. Hoffmann–Oeri (Roche) – Suiza
  14. Pritzker (Hyatt Hotels) – Estados Unidos
  15. Quandt (BMW) – Alemania
  16. Ofer (sector industrial) – Israel
  17. Larrea Mota Velasco (Grupo México) – México
  18. Del Vecchio (EssilorLuxottica) – Italia
  19. Albrecht (Aldi) – Alemania
  20. Ferrero (Ferrero) – Italia
  21. Van Damme–De Spoelberch–De Mevius (AB InBev) – Bélgica
  22. Chearavanont (Charoen Pokphand Group) – Tailandia
  23. Olayan (Olayan Group) – Arabia Saudita
  24. Duncan (Enterprise Products Partners) – Estados Unidos
  25. Luksic (Antofagasta) – Chile

