Familia chilena ingresa al exclusivo ranking de las 25 dinastías más ricas del planeta: revisa en qué posición quedaron

El sitio Bloomberg publicó este miércoles su ranking de las 25 dinastías más ricas del mundo en el que Chile está presente.

En el listado se ve a la familia Luksic, quienes son los únicos representantes chilenos y la mayor fortuna de Sudamérica.

De acuerdo con el informe, el grupo empresarial se ubicó en el puesto 25, con un patrimonio estimado superior a los US$46 mil millones, impulsado por su participación en sectores como minería, banca, consumo masivo, energía, transporte marítimo y medios de comunicación.

El ranking evidencia una alta concentración de la riqueza global. En conjunto, las 25 familias acumulan una fortuna cercana a los 2,9 billones de dólares, lo que representa un aumento de US$358.700 millones respecto del año anterior.

El ranking completo

Ranking de las dinastías más ricas del mundo (Bloomberg):