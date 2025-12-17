Familia chilena ingresa al exclusivo ranking de las 25 dinastías más ricas del planeta: revisa en qué posición quedaron
Con una fortuna estimada sobre los US$46 mil millones, el grupo chileno aparece como la única representación nacional y sudamericano en el listado.
El sitio Bloomberg publicó este miércoles su ranking de las 25 dinastías más ricas del mundo en el que Chile está presente.
En el listado se ve a la familia Luksic, quienes son los únicos representantes chilenos y la mayor fortuna de Sudamérica.
De acuerdo con el informe, el grupo empresarial se ubicó en el puesto 25, con un patrimonio estimado superior a los US$46 mil millones, impulsado por su participación en sectores como minería, banca, consumo masivo, energía, transporte marítimo y medios de comunicación.
El ranking evidencia una alta concentración de la riqueza global. En conjunto, las 25 familias acumulan una fortuna cercana a los 2,9 billones de dólares, lo que representa un aumento de US$358.700 millones respecto del año anterior.
El ranking completo
Ranking de las dinastías más ricas del mundo (Bloomberg):
- Walton (Walmart) – Estados Unidos
- Al Nahyan (sector industrial) – Emiratos Árabes Unidos
- Al Saud (sector industrial) – Arabia Saudita
- Al Thani (sector industrial) – Qatar
- Hermès (Hermès) – Francia
- Koch (Koch Inc.) – Estados Unidos
- Mars (Mars Inc.) – Estados Unidos
- Ambani (Reliance Industries) – India
- Wertheimer (Chanel) – Francia
- Thomson (Thomson Reuters) – Canadá
- Johnson (Fidelity Investments) – Estados Unidos
- Cargill–MacMillan (Cargill) – Estados Unidos
- Hoffmann–Oeri (Roche) – Suiza
- Pritzker (Hyatt Hotels) – Estados Unidos
- Quandt (BMW) – Alemania
- Ofer (sector industrial) – Israel
- Larrea Mota Velasco (Grupo México) – México
- Del Vecchio (EssilorLuxottica) – Italia
- Albrecht (Aldi) – Alemania
- Ferrero (Ferrero) – Italia
- Van Damme–De Spoelberch–De Mevius (AB InBev) – Bélgica
- Chearavanont (Charoen Pokphand Group) – Tailandia
- Olayan (Olayan Group) – Arabia Saudita
- Duncan (Enterprise Products Partners) – Estados Unidos
- Luksic (Antofagasta) – Chile
