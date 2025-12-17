Durante las últimas horas, el nombre de Junior Barreto comenzó a sonar con fuerza en Colo Colo, luego de que su propio representante afirmara que ya existen conversaciones entre los albos y Olimpia.

Para conocer más sobre el futbolista, ADN Deportes se puso en contacto tanto con el jugador como con su agente, quienes confirmaron los rumores y aseguraron que existe muy buena disposición para llegar a Chile.

“Hoy justo me llamó mi representante y me comentó sobre lo de Colo Colo. Acá todos sabemos que Colo Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y la verdad es que, si se da, estaré muy contento”, señaló Barreto.

Por otro lado, Freddy Soto, su agente, se explayó sobre las características del jugador, afirmando que no tendría problemas para adaptarse a un club como el “Cacique”.

“El jugador está con muchas ganas de ir, sería un paso importante en su carrera. Él está acostumbrado a clubes grandes: Olimpia es uno de los grandes de América y del mundo, y está habituado a jugar torneos internacionales. Creo que se va a adaptar muy rápido; es un jugador con muy buena técnica y no creo que le pese la camiseta, porque iría de un grande a otro”, comentó el representante paraguayo.

Además, también se refirió al formato contractual con el que podría llegar el defensor a Macul. “Como representante del jugador, me encantaría que fuera a Chile. Si llega con una opción de compra, Colo Colo terminaría comprándolo, porque vence contrato el próximo año y se está evaluando un préstamo con opción de compra”, sentenció Soto.