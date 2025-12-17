Científicos revelan ranking de monogamia entre mamíferos: en este lugar están los humanos

La monogamia suele asociarse a normas culturales o decisiones personales, pero una nueva investigación científica propone mirarla desde otro ángulo: el evolutivo.

Un estudio liderado por el antropólogo Mark Dyble, de la Universidad de Cambridge, elaboró un ranking que compara qué tan monógamos son los mamíferos, incluidos los humanos.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B, analizó la proporción de hermanos completos versus medios hermanos como una forma de estimar la monogamia reproductiva.

Bajo este método, los humanos se ubican en el séptimo lugar del ranking, con un 66% de los hijos provenientes de la misma pareja parental, en promedio.

Ranking de monogamia entre mamíferos

Este es el listado elaborado por el estudios:

Ratón ciervo de California: 100% Perro salvaje africano: 85% Rata topo de Damaraland: 79,5% Tití bigotudo: 77,6% Lobo etíope: 76,5% Castor euroasiático: 72,9% Humanos: 66% Gibón de manos blancas: 63,5% Suricata: 59,9% Lobo gris: 46,2%

En el extremo opuesto del ranking aparecen especies altamente promiscuas, como los chimpancés (4,1%), los gorilas de montaña (6,2%) y los delfines nariz de botella (4,1%).

El propio autor aclara que este indicador no captura todas las formas de relaciones humanas. Las relaciones sexuales sin descendencia, el uso de anticonceptivos o las normas culturales pueden alterar este resultado.

“El hecho de que los humanos presenten tasas similares a las de mamíferos socialmente monógamos refuerza la idea de que la monogamia es el patrón dominante de apareamiento en nuestra especie”, concluye el investigador.