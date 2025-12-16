Descubrimiento clave en Bermudas: ciencia confirmó la presencia de una “estructura rocosa que no debería existir”

Lejos de mitos y leyendas, el mayor enigma de las Bermudas se esconde bajo el fondo del océano.

Un nuevo estudio científico identificó una estructura rocosa que no debería existir bajo el archipiélago y que podría explicar por qué estas islas permanecen elevadas en pleno Atlántico Norte.

La investigación, publicada en la revista Geophysical Research Letters, reveló la presencia de una capa de roca de unos 20 kilómetros de espesor bajo la corteza oceánica de las Bermudas, el doble de lo habitual en islas volcánicas similares.

Esta estructura se ubica dentro de la placa tectónica y actúa como una especie de soporte oculto que mantiene elevado el relieve submarino.

“Cambia completamente el escenario”

Según explicó William Frazer, sismólogo de Carnegie Science y autor principal del estudio, lo normal sería encontrar la corteza y luego el manto. “Pero bajo las Bermudas aparece una capa adicional que cambia completamente el escenario”, señaló.

Las Islas Bermudas se asientan sobre un caballón oceánico que conserva una elevación de unos 500 metros, a pesar de que el archipiélago no registra actividad volcánica desde hace 31 millones de años.

En teoría, esa elevación debería haberse reducido con el tiempo, algo que no ocurrió.

Para detectar esta anomalía, los científicos analizaron ondas sísmicas generadas por terremotos lejanos. Al observar cómo cambiaban de velocidad al atravesar distintas capas del subsuelo, lograron identificar dos límites internos que delataron la presencia de esta roca.

El hallazgo también podría estar relacionado con la antigua formación del supercontinente Pangea, ya que estudios previos detectaron niveles inusuales de carbono en las rocas volcánicas de las Bermudas, lo que apunta a procesos profundos y antiguos del manto terrestre.

Los investigadores ahora analizan si esta estructura es única en el mundo o si existen casos similares en otras islas. Comprender este fenómeno extremo, afirman, podría ayudar a explicar mejor cómo funciona la geología del planeta.