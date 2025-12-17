Termómetro sube pese al negacionismo climático: el Ártico registra su año más caluroso desde 1900

El Ártico registró el año más caluroso desde que existen mediciones, en 1900, según el último informe anual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

De acuerdo con el reporte, entre 2024 y septiembre de 2025 las temperaturas en la región fueron 1,6 °C superiores al promedio del período 1991-2020, confirmando una aceleración inédita del calentamiento global en el extremo norte del planeta.

Para los científicos, se trata de una tendencia “ciertamente alarmante”, que podría no tener precedentes en miles de años, señaló a la AFP Tom Ballinger, coautor del estudio y académico de la Universidad de Alaska.

El análisis de la NOAA indica que este período incluyó el otoño más cálido jamás registrado en el Ártico, además del segundo invierno y el tercer verano más calurosos desde 1900.

El retroceso de la banquisa —el hielo que se forma por el congelamiento del mar— alcanzó niveles críticos.

Según datos del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC), la superficie máxima registrada en marzo fue de 14,33 millones de km², la más baja en 47 años de monitoreo satelital.

Esta situación afecta de forma directa a especies como osos polares, focas y morsas, que dependen del hielo para desplazarse, cazar y reproducirse, advirtió a la AFP Walt Meier, investigador del NSIDC.

Las proyecciones actuales sugieren que el Ártico podría experimentar su primer verano prácticamente sin hielo marino hacia 2040, o incluso antes, un escenario que tendría consecuencias profundas para los ecosistemas.