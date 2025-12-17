;

Termómetro sube pese al negacionismo climático: el Ártico registra su año más caluroso desde 1900

Los científicos alertan que la región podría enfrentar su primer verano sin hielo antes de 2040.

Información de

DW

Javiera Rivera

Ártico

Ártico / Paul Souders

El Ártico registró el año más caluroso desde que existen mediciones, en 1900, según el último informe anual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

De acuerdo con el reporte, entre 2024 y septiembre de 2025 las temperaturas en la región fueron 1,6 °C superiores al promedio del período 1991-2020, confirmando una aceleración inédita del calentamiento global en el extremo norte del planeta.

Para los científicos, se trata de una tendencia “ciertamente alarmante”, que podría no tener precedentes en miles de años, señaló a la AFP Tom Ballinger, coautor del estudio y académico de la Universidad de Alaska.

El análisis de la NOAA indica que este período incluyó el otoño más cálido jamás registrado en el Ártico, además del segundo invierno y el tercer verano más calurosos desde 1900.

Revisa también

ADN

El retroceso de la banquisa —el hielo que se forma por el congelamiento del mar— alcanzó niveles críticos.

Según datos del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC), la superficie máxima registrada en marzo fue de 14,33 millones de km², la más baja en 47 años de monitoreo satelital.

Esta situación afecta de forma directa a especies como osos polares, focas y morsas, que dependen del hielo para desplazarse, cazar y reproducirse, advirtió a la AFP Walt Meier, investigador del NSIDC.

Las proyecciones actuales sugieren que el Ártico podría experimentar su primer verano prácticamente sin hielo marino hacia 2040, o incluso antes, un escenario que tendría consecuencias profundas para los ecosistemas.

ADN

Ártico / Patrick J. Endres

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad