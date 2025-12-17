Año Nuevo en la Torre Entel: revisa quiénes son los artistas confirmados y el canal que lo transmitirá

La tradicional celebración del Año Nuevo en la Torre Entel regresa este 31 de diciembre con un espectáculo masivo que será transmitido por Canal 13 y todas sus plataformas digitales.

El evento será emitido después de Teletrece Central y promete convertirse en una de las fiestas más esperadas para recibir el 2026. La animación estará a cargo de Pancho Saavedra, Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Además, Nacho Pop recorrerá el lugar para mostrar el ambiente en vivo, mientras Julitroz y Eskarcita liderarán un react especial. El público también podrá enviar saludos desde sus dispositivos, los cuales aparecerán en pantalla durante la transmisión.

Este espectáculo, que incluirá drones, fuegos artificiales y música en vivo, vuelve después de siete años, recuperando una tradición que desde 1990 ha reunido a cientos de miles de personas en el centro de Santiago. Históricamente, la fiesta a los pies de la Torre Entel ha convocado a más de 400 mil asistentes para dar la bienvenida al nuevo año.

Para este cierre de 2025 e inicio de 2026, la Alameda contará con dos escenarios principales y acceso gratuito para el público.

Entre los artistas confirmados destacan Américo y La Noche, quienes pondrán el ritmo de la cumbia y música tropical chilena. También se presentará la cantante pop nacional Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini, encargada de animar la fiesta con sus mezclas.