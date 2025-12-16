Con el regreso de la Torre Entel: estas con las comunas confirmadas con fuegos artificiales y show de drones para las fiestas de Año Nuevo 2026

Queda poco más de dos semanas para despedir el 2025 y las familias chilenas se preparan para la fiesta de Año Nuevo. Lo propio hacen las empresas privadas y las distintas municipalidades a lo largo del país.

Los organizadores se esfuerzan por ofrecer una mezcla de tradición y tecnología, con música, show de luces, pirotécnica y mucho más para que puedan disfrutar grandes y chicos en varias ciudades.

Un punto a destacar es que gran parte de estos eventos son gratuitos y prometen atraer a miles de familias para gozar una de las festividades más especiales y esperadas en el calendario.

A continuación te dejamos un listado de las fiestas más destacadas en algunas ciudades de Chile para Año Nuevo:

Santiago

Tras siete años de ausencia, la icónica Torre Entel en Santiago revivirá su espectáculo pirotécnico el 31 de diciembre, integrando fuegos artificiales complementado con un show masivo de drones.

El montaje durará 15 minutos y desplegará cerca de 7 mil monotiros desde 217 posiciones estratégicas alrededor de la estructura, acompañados de 1.000 drones luminosos y actuaciones de artistas nacionales.

Viña del Mar

La ‘Ciudad Jardín’ confirmó su evento con un show de 18 minutos que lanzará pirotecnia de bajo impacto sonoro desde seis plataformas marítimas en Recreo, Miramar, avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca.

Un punto terrestre adicional operará en Punta Ossa, junto a la Playa del Deporte en Las Salinas. El Concejo Municipal extendió el compromiso hasta 2027 y 2028, priorizando el bienestar de personas neurodivergentes, mascotas y el ecosistema costero.

Valparaíso

Valparaíso invertirá $930 millones de pesos en su espectáculo de 18 minutos visible desde múltiples miradores urbanos. Los lanzamientos provendrán del mar frente a Espigón, avenida Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María y caleta Portales, más dos sitios terrestres en Piedra Feliz y Molo de Abrigo.

La alcaldesa Camila Nieto enfatizó la sensibilidad del diseño: “Estamos conscientes de que tenemos que pensar en nuestros animales y en las neurodivergencias. Es por eso que buscamos incorporar disminuciones de ruido en las bases”.

Iquique

En el norte, Iquique desplegará 1.500 drones configurando 13 figuras que evocan la identidad tarapaqueña y el espíritu del 2026.

Desde la municipalidad destacan que “con este evento, que incrementa la cantidad de drones respecto a años anteriores, la Ilustre Municipalidad de Iquique busca posicionar a la capital de Tarapacá como un destino innovador e inclusivo, potenciando el turismo de eventos” .

Estas comunas lideran los preparativos nacionales, adaptando formatos para audiencias diversas mientras impulsan el dinamismo local en fin de año.