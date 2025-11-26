“Por primera vez en la historia de Chile...”: primer festival LGTBIQ+ se toma Espacio Riesco y abre sus puertas a 10 mil personas

Por primera vez en la historia del país, un festival LGBTIQ+ ocupará Espacio Riesco, el centro de eventos más grande e influyente de Chile. La instancia, bajo el nombre Strong Enough 2026, marcará un antes y un después en el uso de un recinto que por décadas estuvo asociado a eventos corporativos, tradicionales y espacios profundamente heteronormados.

La organización destacó que el hito no se limita a una celebración masiva, sino que representa una transformación cultural. “Hoy abrimos las puertas de un espacio que durante años estuvo reservado para otros, y lo convertimos, con orgullo, en un lugar donde cabemos todos; un lugar donde la libertad es un derecho”, señala su manifiesto.

Según la producción, el festival está diseñado para recibir a 10 mil asistentes, pero también para abrir camino a nuevas iniciativas y productores de la comunidad que históricamente han enfrentado barreras para acceder a grandes recintos.

Este evento busca instalar una señal potente en la industria del entretenimiento y en la sociedad chilena. “Estamos construyendo un futuro donde más sueños de nuestra comunidad puedan existir sin miedo, sin límites y sin discriminación”, agregan.

La elección de Espacio Riesco responde a un gesto deliberado: ocupar uno de los lugares más simbólicos del país para demostrar que la diversidad no solo tiene espacio, sino que puede liderar grandes producciones culturales.

La organización proyecta que Strong Enough 2026 se convierta en el primero de muchos encuentros que amplíen la visibilidad y la representación LGBTIQ+. “Que este festival sea un recordatorio de que sí somos lo suficientemente fuertes para cambiar la historia”, concluye el manifiesto, anticipando una jornada que aspira a convertirse en un punto de inflexión para los derechos, la cultura y la presencia pública de la diversidad sexual en Chile.