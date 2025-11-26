;

“Por primera vez en la historia de Chile...”: primer festival LGTBIQ+ se toma Espacio Riesco y abre sus puertas a 10 mil personas

El evento “Strong Enough 2026″ promete marcar un antes y un después.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Por primera vez en la historia del país, un festival LGBTIQ+ ocupará Espacio Riesco, el centro de eventos más grande e influyente de Chile. La instancia, bajo el nombre Strong Enough 2026, marcará un antes y un después en el uso de un recinto que por décadas estuvo asociado a eventos corporativos, tradicionales y espacios profundamente heteronormados.

La organización destacó que el hito no se limita a una celebración masiva, sino que representa una transformación cultural. “Hoy abrimos las puertas de un espacio que durante años estuvo reservado para otros, y lo convertimos, con orgullo, en un lugar donde cabemos todos; un lugar donde la libertad es un derecho”, señala su manifiesto.

Según la producción, el festival está diseñado para recibir a 10 mil asistentes, pero también para abrir camino a nuevas iniciativas y productores de la comunidad que históricamente han enfrentado barreras para acceder a grandes recintos.

Revisa también

ADN

Este evento busca instalar una señal potente en la industria del entretenimiento y en la sociedad chilena. “Estamos construyendo un futuro donde más sueños de nuestra comunidad puedan existir sin miedo, sin límites y sin discriminación”, agregan.

La elección de Espacio Riesco responde a un gesto deliberado: ocupar uno de los lugares más simbólicos del país para demostrar que la diversidad no solo tiene espacio, sino que puede liderar grandes producciones culturales.

La organización proyecta que Strong Enough 2026 se convierta en el primero de muchos encuentros que amplíen la visibilidad y la representación LGBTIQ+. “Que este festival sea un recordatorio de que sí somos lo suficientemente fuertes para cambiar la historia”, concluye el manifiesto, anticipando una jornada que aspira a convertirse en un punto de inflexión para los derechos, la cultura y la presencia pública de la diversidad sexual en Chile.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad