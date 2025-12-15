;

Cortes premium y económicos: así puedes elegir la carne ideal para lucirte a fin de año en Chile

Existen diversas alternativas para distintos presupuestos con los que puedes cocinar sin estrés en Navidad y Año Nuevo.

Juan Castillo

Con la llegada de diciembre, muchas familias comienzan a planificar qué carnes serán protagonistas en las cenas de Navidad y Año Nuevo. Para facilitar esa elección, Doña Carne presentó una selección de cortes pensados para distintos presupuestos, combinando opciones premium con alternativas más accesibles que aseguran sabor y buen rendimiento.

Según explicó Álvaro Martínez, gerente comercial de la empresa, el objetivo es ofrecer cortes que “luzcan, rindan y permitan cocinar sin complicaciones”, una combinación especialmente valorada en fechas donde el tiempo y la organización son claves para el éxito de la comida familiar.

Entre los cortes premium, el filete sigue siendo uno de los favoritos por su ternura y rápida cocción, mientras que la entraña ha ganado terreno gracias a su sabor intenso y textura jugosa. También destacan el lomo liso y vetado, además del flat iron, todos ideales para preparaciones al horno, sartén o parrilla.

Para quienes buscan opciones más económicas, el cerdo se consolida como una de las proteínas más versátiles. Cortes como pulpa pierna deshuesada, lomo centro, chuleta de centro y costillar permiten múltiples preparaciones y son ideales para mesas numerosas sin disparar el presupuesto.

En el caso del vacuno, alternativas como tapapecho, ganso y huachalomo funcionan especialmente bien en cocciones largas, logrando platos suaves y sabrosos. Estos cortes destacan por su rendimiento y por adaptarse a recetas familiares pensadas para compartir.

El pollo también gana protagonismo durante las fiestas de fin de año, principalmente por su precio y versatilidad. Trutro largo, trutro entero y pechuga —deshuesada o entera— permiten desde preparaciones livianas hasta platos más festivos, además de ser una opción frecuente para los más pequeños.

Desde Doña Carne recomiendan planificar con anticipación, aprovechar las ofertas de temporada y elegir los cortes según la cantidad de personas y el tipo de receta. Una buena planificación, aseguran, es clave para evitar el estrés y asegurar una cena exitosa.

