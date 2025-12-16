Will Smith vuelve con una interesante apuesta que expone sus miedos y límites: “Cambió la forma de verme a mí mismo”

No hay dudas Will Smith es uno de los actores más populares de Hollywood, con una nutrida y destacada carrera que le ha permitido ganarse un lugar especial en la industria.

Sin embargo, durante los últimos años se ha visto envueltos en un sinfín de polémicas tras el escándalo en los Premios Oscar 2022 cuando subió al escenario y golpeó a Chris Rock.

De todas formas, con el pasar del tiempo ha intentado reinventarse y reincorporarse en el mercado, con proyectos más y menos exitosos que otros, pero con ganas de repuntar.

Bajo este escenario, llegará de forma especial a Disney+ con un proyecto de la mano de National Geographic y un trabajo cultural con el que lo veremos como nunca antes.

Se trata nada más y nada menos que de De Polo a Polo, una serie documental de siete episodios donde el actor recorre los extremos del planeta en intensas expediciones que lo llevan al extremo.

La aventura comenzará desde la Antártida hasta el Ártico, pasando por el Amazonas, Himalaya, desiertos africanos e islas del Pacífico, acompañado de expertos locales y científicos.

Enfrenta pruebas como esquiar al Polo Sur con temperaturas bajo –73,3°C junto al atleta Richard Parks, o descender 60 metros en cuevas amazónicas para extraer veneno de una tarántula gigante con el profesor Bryan Fry y la montañista Carla Perez.

La serie también destaca conexiones con comunidades como los Waorani en el Amazonas o los San en el Kalahari, resaltando conocimientos ancestrales sobre el planeta.

Desafíos y revelaciones

A lo largo del programa veremos 100 días de desafíos físicos y descubrimientos científicos donde Will Smith tendrá momentos de reflexión en escenarios únicos.

Cada episodio explora un entorno hostil; en El Amazonas: Aguas Oscuras, por ejemplo, junto a Penti Baihua, extrae una escama de una anaconda verde de cinco metros para evaluar el ecosistema.

En El Himalaya, cuando viaja a Bután, busca el secreto de la felicidad a 4.000 metros con Dacher Keltner y Tshering Denkar; y en El Polo Norte cierra buceando bajo el hielo ártico con Allison Fong, pese a tormentas y fallas mecánicas.

“Este viaje fue algo completamente distinto a todo lo que hice, hubo momentos en los que pensé que no iba a volver a casa”, declaró Smith. “Cambió la forma de verme a mí mismo”, agrega en el tráiler.

La producción, tras cinco años de rodaje, combina ciencia puntera con narrativas humanas. Su estreno está agendado para el próximo 14 de enero, sumándose directamente al catálogo de Disney+.