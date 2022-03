¡Escándalo mundial! Will Smith dejó la grande en los Premios Oscar al golpear en el escenario a Chris Rock

Es un escándalo de aquellos. Will Smith se subió al escenario de los Premios Oscar y abofeteó sobre él a Chris Rock.

Resulta que el comediante estaba presentando un premio. Y, en medio de aquello, lanzó una broma sobre Jada, la mujer del actor, burlándose de su cabeza rapada.

Una que hizo alusión a su cabello, tema sensible para la figura que ha contado en diversas ocasiones que sufre de alopecia que impide que su melena crezca.

Lo que pasó con Will Smith:

— Chris Rock se burló de Jada Pinkett Smith por su calvicie.

— Jada tiene una enfermedad que le causa alopecia.

— La broma no le gustó ni a ella ni a Will.

— Will lo golpeó y le gritó: "deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca":

#Oscars pic.twitter.com/8myhFiHmdS

— Juan Hernández R. 📖 (@JuanHerRod) March 28, 2022