;

Muere Susana Klein, la inolvidable voz de Mafalda y las canciones de “Candy Candy”, a los 83 años

La comunidad del doblaje latinoamericano despide a una de sus figuras emblemáticas.

José Campillay

Muere Susana Klein, la inolvidable voz de Mafalda y las canciones de “Candy Candy”, a los 83 años

Durante las últimas horas se dio a conocer de forma oficial el fallecimiento de Susana Klein, reconocida actriz de doblaje detrás de importantes series y personajes.

Oriunda de Argentina, destacó en producciones animadas como la adaptación cinematográfica de Mafalda, donde le dio voz a la inconfundible y carismática niña en la película de 1982.

También participó en animes inolvidables como Candy Candy, interpretando las canciones del opening y ending entre 1977 y 1989, marcando a toda una generación. Allí, trabajó junto a su amiga Cecilia Gispert, voz de protagonista.

Sus créditos también incluyen títulos como Arbegas: El rayo custodio; Jet Marte; Dartanias, el robot del futuro; Ico, el caballito valiente; Superman III, además de series como Penny Crayon y La familia Ness.

Revisa también:

ADN

Tras 12 años en el doblaje para TV y cine, Klein se radicó en Barcelona, España, desde su retiro hasta 2012, donde también trabajó en el doblaje en castellano. Posteriormente se mudó a Alemania con uno de sus hijos.

Según informó Gispert, su amiga hasta la actualidad, la muerte de Susana se registró oficialmente el pasado jueves 11 de diciembre en tierras alemanas. Sin embargo, el anuncio llegó con el pasar de los días y fue viralizándose poco a poco.

“Falleció Susana Klein, que entre otros muchos trabajos cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga“, comenzó diciendo Cecilia.

“Hizo la voz de Mafalda para la película entre muchos trabajos más. Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido”, agregó en el sentido homenaje a su amiga.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad