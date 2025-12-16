Muere Susana Klein, la inolvidable voz de Mafalda y las canciones de “Candy Candy”, a los 83 años

Durante las últimas horas se dio a conocer de forma oficial el fallecimiento de Susana Klein, reconocida actriz de doblaje detrás de importantes series y personajes.

Oriunda de Argentina, destacó en producciones animadas como la adaptación cinematográfica de Mafalda, donde le dio voz a la inconfundible y carismática niña en la película de 1982.

También participó en animes inolvidables como Candy Candy, interpretando las canciones del opening y ending entre 1977 y 1989, marcando a toda una generación. Allí, trabajó junto a su amiga Cecilia Gispert, voz de protagonista.

Sus créditos también incluyen títulos como Arbegas: El rayo custodio; Jet Marte; Dartanias, el robot del futuro; Ico, el caballito valiente; Superman III, además de series como Penny Crayon y La familia Ness.

Tras 12 años en el doblaje para TV y cine, Klein se radicó en Barcelona, España, desde su retiro hasta 2012, donde también trabajó en el doblaje en castellano. Posteriormente se mudó a Alemania con uno de sus hijos.

Según informó Gispert, su amiga hasta la actualidad, la muerte de Susana se registró oficialmente el pasado jueves 11 de diciembre en tierras alemanas. Sin embargo, el anuncio llegó con el pasar de los días y fue viralizándose poco a poco.

“Falleció Susana Klein, que entre otros muchos trabajos cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga“, comenzó diciendo Cecilia.

“Hizo la voz de Mafalda para la película entre muchos trabajos más. Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido”, agregó en el sentido homenaje a su amiga.