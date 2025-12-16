;

Netflix revela lo más visto en Chile durante 2025: éxitos globales, series chilenas y el fenómeno K-pop

Además, el reciente estreno de “Stranger Things” y la falta de su segunda parte marcará otro hito en el cierre del año.

José Campillay

Ya estamos terminando el año y son diferentes las empresas las que comienzan a hacer sus balances y análisis, donde destacan aquellas que ofrecen contenido y pueden detallar la interacción de sus usuarios.

En este contexto, un mercado que siempre resulta llamativo es el del streaming, especialmente cuando existe una competencia tan marcada entre tantas firmas.

Netflix, una de las compañías más populares y pionera en el servicio de series y películas, reveló las estadísticas de lo que fue el 2025 en términos de búsqueda entre los usuarios Chile.

Según informaron, conforme a las preferencia de los suscriptores, se reafirmó el gusto por las historias atrapantes, se conocieron a personajes memorables y fueron parte de estrenos semana a semana, que trascendieron las pantallas.

Entre todos los éxitos de géneros variados, Las guerreras K-pop se coronó como el título original de ‘La Gran N’ con mayor presencia en el Top 10 de películas en Chile durante 2025, acumulando 26 semanas en el ranking y 9 en el primer lugar.

Producciones chilenas en auge

La segunda parte de Baby Bandito dominó las series por 4 semanas consecutivas en el Top 10 del país, ocupando el 1º las primeras tres, mientras que su primera temporada sumó 12 semanas en total.

Limpia, dirigida por Dominga Sotomayor y producida por Fabula, brilló globalmente al alcanzar el puesto 4 en el Top 10 de películas no inglesas con 2 millones de visualizaciones en su estreno, y el 6º con 2,2 millones la semana siguiente, además de entrar en el Top 10 de 15 países.

Series favoritas

Adolescencia, una de las series de habla inglesa más vistas mundialmente con 143 millones de visualizaciones, se mantuvo 10 semanas en el Top 10 chileno y lideró por un mes.

La segunda temporada de Merlina estuvo 8 semanas en el ranking local, reafirmando su dominio como una de las producciones más aclamadas de los últimos años.

Por su parte, la tercera y última entrega de El juego del calamar sumó 6 semanas en el ranking, siendo una de las principales revelaciones coreanas que no defraudó a su público.

Siguiendo la misma línea de los K-drama, Bon appétit, majestad supo convertirse en el programa más visto de Chile, confirmando el éxito de las producciones surcoreanas.

Películas y documentales

Frankenstein y Happy Gilmore 2 integraron el Top 10 semanal de películas por 4 semanas cada una, junto a clásicos animados como Shrek (37 semanas) y La vida secreta de tus mascotas 2 (15 semanas).

Por su parte, el documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, con material inédito, fotos e entrevistas, capturó atención por dos semanas, y producciones como En el barro (6 semanas), Envidiosa (temporadas 2 y 3) y El Eternauta (5 semanas) reflejaron diversidad en gustos por acción, realities, ciencia ficción y romance.

Cierre con Stranger Things

Netflix anticipa el fin de 2025 con Stranger Things 5: volumen 2 el 25 de diciembre y el capítulo final el 31, impulsando las cuatro temporadas previas al Top 10 chileno en las últimas semanas de noviembre y primera de diciembre.

