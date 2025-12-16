VIDEO. Secretario económico de Javier Milei confirma oferta de Kast para asumir el Ministerio de Economía: “Me ofrecieron algunos cargos”
José Luis Daza, economista chileno, reconoció la propuesta del presidente electo de Chile y dijo que aún evalúa su decisión.
El presidente electo José Antonio Kast comenzó a dar señales concretas sobre la conformación de su futuro gabinete durante su agenda internacional en Argentina.
En ese marco, ofreció el Ministerio de Economía a José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno de Javier Milei, hecho que fue confirmado por el propio economista chileno.
Daza reconoció públicamente el ofrecimiento y señaló en un podcast que “me ofrecieron algunos cargos”, aunque evitó adelantar una decisión.
Pese a ello, valoró el proyecto que hoy integra en Argentina, afirmando que “esto es, lejos, el proyecto más importante que he hecho en mi vida”.
Además, aseguró que el proceso económico trasandino es “épico”, declaraciones que dejan abierta la incertidumbre sobre su eventual regreso a Chile.
