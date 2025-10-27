;

Cristián Campos y demanda a Raffaella Di Girolamo y Fundación para la Confianza: “Me acusaron de un delito repugnante”

El actor explicó qué lo motivó a llevar adelante esta acción legal contra su exhijastra y la ONG que la apoyó en su denuncia contra él.

Cristián Campos dio un nuevo paso judicial luego de haber sido absuelto de una acusación por abuso sexual. Su abogado Carlos Cortés ingresó una demanda por indemnización de perjuicios en el 15.º Juzgado Civil de Santiago, dirigida contra Raffaella Di Girolamo y la Fundación para la Confianza.

La acción civil surge meses después de que la psicóloga, hija de la exesposa del actor, interpusiera una querella en su contra, patrocinada por la fundación mencionada, por supuestos abusos ocurridos entre 1989 y 1995. El intérprete fue posteriormente absuelto por unanimidad, tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema.

Según consignó La Tercera, en la demanda se detallan los daños que el actor asegura haber sufrido durante el proceso judicial, incluyendo tratamientos psiquiátricos y neurológicos que habrían significado un gasto de $20 millones.

También se mencionan pérdidas laborales, con perjuicios estimados en $124 millones. Además, Cristián Campos solicita $600 millones por daño moral, elevando el monto total reclamado a $794 millones. Su hija, de 15 años, fruto de su relación con María José Prieto, también presentó una demanda paralela por $100 millones, representada por el mismo abogado.

A través de Instagram, el intérprete explicó sus motivos para iniciar la acción judicial. “Esta demanda es mi manera de cerrar un capítulo injusto y doloroso. Para hacerlo, necesito reparación por parte de quienes me acusaron -sin ningún sustento- de un delito repugnante, del cual resulté absuelto por unanimidad, en dos fallos consecutivos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema”, señaló.

“La falsa denuncia en mi contra se trató de un plan de acción coordinado, con la única intención de dañar gravemente a mi familia, mi honra, mi carrera y mi buen nombre. Aun después de ser absuelto por la justicia, han continuado publicando injurias, desconociendo el fallo judicial que ellos mismos propiciaron y que les fue ampliamente adverso”, añadió.

Finalmente, concluyó: “Hoy, necesito defenderme y con ello sentar un precedente que desincentive futuras denuncias falsas contra otros padres o madres, acusados injustamente”.

