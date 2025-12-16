Parte la formalización de los primeros cinco imputados en el caso Conscriptos: solicitarán prisión preventiva

Esta mañana, en las dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, se dio inicio a la formalización de cinco imputados en el caso Conscriptos, en la que se investiga lo que ocurrió en la fatídica marcha milita r del 27 de abril de 2024.

Los formalizados son Michael Fritz, Claudio Guajardo, Bjorn Wohllk, Bastián Troncoso y Manuel Zambrano, la mayoría de ellos altos mandos del Ejército y otros funcionarios de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, ubicada en la comuna de Putre.

Todos ellos –dados de baja– cumplían funciones propias a sus cargos durante la marcha que dejó fallecido al conscripto Franco Vargas , de 19 años.

Caso Conscriptos: solicitarán prisión preventiva

En la audiencia, la Fiscalía de Arica inició la formalización de cargos por apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, además de lesiones graves y gravísimas en perjuicio de otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones.

Cedida | Fotografía de Franco Vargas Ampliar

También el fiscal Mario Carrera informó que hay una nueva querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), relacionada a una posible falsificación de documentos .

Finalmente, el abogado querellante Sebastián Andrade, quien representa a la víctima y a su familia, adelantó que solicitará la prisión preventiva de los cinco exmilitares.