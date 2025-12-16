Parte la formalización de los primeros cinco imputados en el caso Conscriptos: solicitarán prisión preventiva
La indagatoria apunta a lo ocurrido en la fatídica marcha militar realizada en Putre, donde murió el conscripto Franco Vargas, de 19 años.
Parte la formalización de los primeros cinco imputados en el caso Conscriptos: solicitarán prisión preventiva
01:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Esta mañana, en las dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, se dio inicio a la formalización de cinco imputados en el caso Conscriptos, en la que se investiga lo que ocurrió en la fatídica marcha militar del 27 de abril de 2024.
Los formalizados son Michael Fritz, Claudio Guajardo, Bjorn Wohllk, Bastián Troncoso y Manuel Zambrano, la mayoría de ellos altos mandos del Ejército y otros funcionarios de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, ubicada en la comuna de Putre.
Revisa también
Todos ellos –dados de baja– cumplían funciones propias a sus cargos durante la marcha que dejó fallecido al conscripto Franco Vargas, de 19 años.
Caso Conscriptos: solicitarán prisión preventiva
En la audiencia, la Fiscalía de Arica inició la formalización de cargos por apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, además de lesiones graves y gravísimas en perjuicio de otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones.
También el fiscal Mario Carrera informó que hay una nueva querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), relacionada a una posible falsificación de documentos.
Finalmente, el abogado querellante Sebastián Andrade, quien representa a la víctima y a su familia, adelantó que solicitará la prisión preventiva de los cinco exmilitares.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.