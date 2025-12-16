Incendio forestal fuera de control en San Pedro: hay varias viviendas destruidas

Durante la madrugada de este martes, continuó fuera de control el incendio forestal que afecta desde ayer a la comuna de San Pedro, en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana, lo que obligó a la evacuación de varias familias.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego ya destruyó entre tres y cinco viviendas, además de provocar la muerte de animales y mascotas.

Según información entregada por SENAPRED a las 03:00 horas, el siniestro ha consumido más de 450 hectáreas .

Además, se ha mantenido el despliegue de Bomberos y equipos de emergencia en distintos puntos de la comuna.