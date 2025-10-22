Caso Conscriptos: Juzgado de Garantía de Arica entregó la fecha de formalización de los primeros cinco imputados

El Juzgado de Garantía de Arica fijó la audiencia de formalización de los primeros cinco imputados del caso Conscriptos. Se trata de Michael Fritz, Claudio Guajardo, Bjorn Wohllk, Bastián Troncoso y Manuel Zambrano, la mayoría de ellos altos mandos del Ejército y otros funcionarios de la Brigada Huamachuco de Putre durante esa fatídica madrugada del 27 de abril de 2024, donde falleció durante una instrucción militar el joven de 19 años, Franco Vargas.

La fecha de la audiencia de formalización del Caso Conscriptos quedó fijada para el 03 de diciembre del presente a las 08:30 horas, en las dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Arica.

El abogado de la familia de Vargas, Sebastián Andrade, del Estudio Jurídico MRM Legal Abogados, recalcó a Radio ADN que cada uno de los imputados comparten la figura del delito de apremios ilegítimos y esperan que el juez pida la presión preventiva.

“Estamos contentos, felices de que por fin tenemos una fecha de formalización para este caso ha sido tan bullado, tan mediático por los lamentables sucesos que ocurrieron”, dijo Andrade.

“Este tipo penal establece que todos y cada uno de ellos, en el ejercicio de su cargo, hizo un abuso desproporcionado y que con eso fueron causando un deterioro, en algunos casos lesiones, lesiones graves, y la muerte de Franco Vargas y que se traducen cierto en apremios ilegítimos ocasionados por agentes del Estado”

Se espera que sea una extensa jornada y donde la madre de Franco Vargas, Rommy, confirmó también para ADN que estará presente en esta instancia.

“Vamos a solicitar nosotros, por lo menos hablo por mí, la cautelar de prisión preventiva respecto de los cinco imputados, me parece que es totalmente proporcional hablar de que acá estamos frente a personas que son un peligro para la seguridad de la sociedad”, finaliza Andrade.