¡Ya es oficial! Netflix confirma la secuela de Las guerreras K-pop, esto es lo que se sabe

Netflix y Sony Pictures Animation finalmente llegaron a un acuerdo para producir la secuela de la película animada musical Las guerreras K-pop.

Esta noticia llega tras el éxito récord que tuvo la primera entrega, que se convirtió en la película más vista en la historia del servicio, acumulando más de 325 millones de visualizaciones y generando cerca de $25 millones de dólares en taquilla doméstica tras su lanzamiento en cines en eventos especiales para fans.

La película original narra la historia de un grupo ficticio de chicas de K-pop, Huntr/x, que protegen al mundo de demonios mediante su música.

Como parte del fenómeno global, tres canciones originales del film (Golden, Your Idol y Soda Pop)se mantuvieron en la lista Billboard Hot 100 y están en camino a posibles nominaciones en los premios Grammy.

La co-directora, Maggie Kang, aseguró que la historia aún tiene mucho por explorar: “Hemos preparado mucho para una posible historia de fondo. Obviamente, hay muchas preguntas que quedan sin responder y áreas que no se exploraron”.

Asimismo, se consignó que el desarrollo de la secuela toma su tiempo debido a la complejidad de la animación. Por ahora, está fijada para el 2029. Aunque las fechas podrían cambiar según el calendario de producción, Netflix y Sony ya han cerrado acuerdos con los cineastas implicados.

Otro aspecto importante a definirse, y que por ahora no está claro, es el formato de estreno, ya que puede pasar nuevamente por los cines (esta vez por más salas del mundo) o tener un estreno directo en streaming.

Este fenómeno de cine animado ha demostrado la fuerza de la industria del K-pop y su influencia global. Y, de forma particular, Las guerreras K-pop representa una fuerte apuesta de Netflix y Sony por repetir el éxito de su predecesora, manteniendo su innovadora mezcla de música y aventura fantástica.