;

¡Ya es oficial! Netflix confirma la secuela de Las guerreras K-pop, esto es lo que se sabe

La noticia era muy esperada por los fanáticos y ya es una realidad.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Netflix y Sony Pictures Animation finalmente llegaron a un acuerdo para producir la secuela de la película animada musical Las guerreras K-pop.

Esta noticia llega tras el éxito récord que tuvo la primera entrega, que se convirtió en la película más vista en la historia del servicio, acumulando más de 325 millones de visualizaciones y generando cerca de $25 millones de dólares en taquilla doméstica tras su lanzamiento en cines en eventos especiales para fans.

La película original narra la historia de un grupo ficticio de chicas de K-pop, Huntr/x, que protegen al mundo de demonios mediante su música.

Como parte del fenómeno global, tres canciones originales del film (Golden, Your Idol y Soda Pop)se mantuvieron en la lista Billboard Hot 100 y están en camino a posibles nominaciones en los premios Grammy.

Revisa también:

ADN

La co-directora, Maggie Kang, aseguró que la historia aún tiene mucho por explorar: “Hemos preparado mucho para una posible historia de fondo. Obviamente, hay muchas preguntas que quedan sin responder y áreas que no se exploraron”.

Asimismo, se consignó que el desarrollo de la secuela toma su tiempo debido a la complejidad de la animación. Por ahora, está fijada para el 2029. Aunque las fechas podrían cambiar según el calendario de producción, Netflix y Sony ya han cerrado acuerdos con los cineastas implicados.

Otro aspecto importante a definirse, y que por ahora no está claro, es el formato de estreno, ya que puede pasar nuevamente por los cines (esta vez por más salas del mundo) o tener un estreno directo en streaming.

Este fenómeno de cine animado ha demostrado la fuerza de la industria del K-pop y su influencia global. Y, de forma particular, Las guerreras K-pop representa una fuerte apuesta de Netflix y Sony por repetir el éxito de su predecesora, manteniendo su innovadora mezcla de música y aventura fantástica.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad