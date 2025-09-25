;

VIDEO. “Baby Bandito” anuncia el estreno de su segunda temporada con nuevos rostros y un plan inesperado

La producción en su primera entrega alcanzó el primer lugar del Top 10 Global de series de habla no inglesa de la plataforma.

Nelson Quiroz

Netflix

Netflix / Diego Araya / Netflix

Netflix confirmó que la exitosa serie chilena Baby Bandito estrenará su segunda temporada en pocas semanas, trayendo de vuelta a la banda liderada por Kevin, interpretado por Nicolás Contreras.

La producción de Fábula, que en su primera entrega alcanzó el primer lugar del Top 10 Global de series de habla no inglesa de la plataforma, promete regresar con más acción, drama y romance.

ADN

Netflix

La trama retoma la historia tras los eventos de la temporada inicial. Kevin, convertido en fugitivo, se ve forzado a reencontrarse con Mística (Carmen Zabala) luego de recibir una noticia de vida o muerte.

Revisa también

ADN

Juntos deberán ejecutar un arriesgado plan que los volverá a enfrentar a Los Carniceros, encabezados por Natalia y Amador Robles, interpretados por Amparo Noguera y Mauricio Pesutic. A la tensión se suma el regreso de Ruso (Marcelo Alonso), decidido a cobrar venganza y a recuperar el botín perdido junto a su banda.

El guion de esta nueva entrega estuvo a cargo de Diego Muñoz, en colaboración con Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni. La dirección general quedó nuevamente en manos de Julio Jorquera, acompañado por Alejandro Bazzano y Pepa San Martín.

Además del elenco central, esta temporada incorpora a destacados intérpretes nacionales como Antonia Zegers, Diego Muñoz, Simón Pesutic, Florencia Berner y Gonzalo Valenzuela, quienes se sumarán a la trama para intensificar los conflictos y giros inesperados de la historia.

ADN

Netflix / Diego Araya / Netflix

¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada estará disponible de manera global desde el 22 de octubre, reforzando el lugar que ha ganado la producción chilena dentro del catálogo internacional de la plataforma de streaming.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad