Netflix confirmó que la exitosa serie chilena Baby Bandito estrenará su segunda temporada en pocas semanas, trayendo de vuelta a la banda liderada por Kevin, interpretado por Nicolás Contreras.

La producción de Fábula, que en su primera entrega alcanzó el primer lugar del Top 10 Global de series de habla no inglesa de la plataforma, promete regresar con más acción, drama y romance.

Netflix Ampliar

La trama retoma la historia tras los eventos de la temporada inicial. Kevin, convertido en fugitivo, se ve forzado a reencontrarse con Mística (Carmen Zabala) luego de recibir una noticia de vida o muerte.

Juntos deberán ejecutar un arriesgado plan que los volverá a enfrentar a Los Carniceros, encabezados por Natalia y Amador Robles, interpretados por Amparo Noguera y Mauricio Pesutic. A la tensión se suma el regreso de Ruso (Marcelo Alonso), decidido a cobrar venganza y a recuperar el botín perdido junto a su banda.

El guion de esta nueva entrega estuvo a cargo de Diego Muñoz, en colaboración con Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni. La dirección general quedó nuevamente en manos de Julio Jorquera, acompañado por Alejandro Bazzano y Pepa San Martín.

Además del elenco central, esta temporada incorpora a destacados intérpretes nacionales como Antonia Zegers, Diego Muñoz, Simón Pesutic, Florencia Berner y Gonzalo Valenzuela, quienes se sumarán a la trama para intensificar los conflictos y giros inesperados de la historia.

Netflix / Diego Araya / Netflix Ampliar

¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada estará disponible de manera global desde el 22 de octubre, reforzando el lugar que ha ganado la producción chilena dentro del catálogo internacional de la plataforma de streaming.