VIDEO. “Estamos en esto juntos”: emotivo video entre un rabino y un musulmán se vuelve viral en redes

Un intercambio espontáneo en la calle terminó convirtiéndose en un símbolo inesperado de empatía.

Javiera Rivera

Un breve pero poderoso intercambio entre un rabino judío y un hombre musulmán se volvió viral en redes sociales, luego de ser compartido en la cuenta de Instagram @beltlinerabbi.

El emotivo momento ha acumulado miles de reacciones por su mensaje de empatía y unidad en medio de un clima global marcado por tensiones religiosas.

El video muestra una conversación espontánea registrada en la vía pública. En ella, el rabino se disculpa por hechos ocurridos en Sídney, a lo que el otro hombre responde con comprensión.

El momento toma un giro significativo cuando el rabino pregunta si su interlocutor celebra Hanukkah y este responde que es musulmán.

Lejos de generar distancia, la revelación da paso a un gesto de cercanía. “Voy a darte un abrazo”, dice el rabino, quien luego explica que no está acostumbrado a recibir palabras de apoyo dentro de un musulmán.

“Estamos en esto juntos”

“Estamos en esto juntos”, coinciden ambos, reforzando la idea de convivencia en un mismo mundo. La conversación culmina con expresiones de paz y fe compartidas en distintos idiomas, incluyendo frases como Insha’Allah y Alhamdulillah.

Junto al registro, el rabino escribió un mensaje que reforzó el impacto del video: “Es fácil olvidar esto cuando se desplaza. El mundo no es tan odioso como a veces parece. Hay mucho más amor y bondad de lo que nos muestran. Vamos a poner más de eso en la transmisión”.

El video fue ampliamente compartido y comentado por usuarios que destacaron la naturalidad del gesto y su mensaje transversal, transformándose en un ejemplo de diálogo interreligioso.

Revisa el video:

