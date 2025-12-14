Tiroteo en popular playa de Australia deja al menos 10 muertos y dos detenidos: policía pide evitar la zona

Santiago

La celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, terminó en tragedia tras un violento tiroteo que dejó múltiples víctimas y desató un amplio operativo de seguridad. Más de mil personas participaban en el evento cuando, según la policía australiana, dos sujetos abrieron fuego desde un sector elevado cercano al parque donde se realizaba la actividad.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó lo ocurrido como un ataque dirigido a la comunidad judía y lamentó que una noche destinada a reunir familias fuese devastada por la violencia.

Autoridades confirmaron que uno de los atacantes murió y otro fue detenido en grave estado, mientras se investiga la posible participación de un tercer individuo.

El comisionado Mal Lanyon informó que el hecho fue declarado incidente terrorista debido a la fecha, el contexto del evento y los elementos encontrados en el lugar, entre ellos un artefacto explosivo improvisado vinculado al agresor fallecido. Añadió que el operativo sigue activo y que 29 personas fueron trasladadas a distintos hospitales, incluidos dos policías en condición crítica.

Diversos líderes internacionales condenaron el ataque. Desde Israel, el presidente Isaac Herzog habló de un acto “vil” contra quienes encendían las primeras velas de Janucá, mientras que autoridades de la Unión Europea expresaron su solidaridad y exigieron combatir cualquier forma de antisemitismo. En Australia, el Consejo de Imanes también rechazó la agresión y pidió que los responsables enfrenten todo el rigor de la ley.

Testigos describieron escenas de pánico en una zona normalmente concurrida y turística. La policía continúa despejando posibles artefactos explosivos y mantiene acordonado el sector mientras avanzan las investigaciones.

Noticia en desarrollo...