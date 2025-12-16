A través de redes sociales, una ciudadana argentina radicada en Chile se hizo viral tras revelar las 3 cosas que le hicieron darse cuenta de que ya estaba “chilenizada”.

Celeste Verberkt, abogada trasandina que se desempeña en nuestro país, señaló en un video: “Qué genialidad descubrí hoy”.

“Descubrí que uno se da cuenta que ya se adaptó a Chile cuando te pasan mínimo estas tres cosas“, agregó.

"Uno, le pones palta a todo, a todo. En Chile la palta no acompaña, te soluciona la vida", dijo.

“Segundo, tiembla el país como lavadora vieja, y cuando pasa el temblor, vos opinás muy tranquila ‘no, sí, fue un 5.7′, como si ya te pensaras que viviste dos vidas acá”, complementó.

“Y tercero, cuando un amigo llega a la hora, ahí te emocionás, te emocionás más que cuando te depositan el sueldo”, cerró.