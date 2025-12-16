;

VIDEO. Palta y temblores: argentina se hace viral tras revelar cómo se dio cuenta de que ya estaba “chilenizada”

“Te emocionás más que cuando te depositan el sueldo”, dijo la mujer en redes sociales.

Juan Castillo

A través de redes sociales, una ciudadana argentina radicada en Chile se hizo viral tras revelar las 3 cosas que le hicieron darse cuenta de que ya estaba “chilenizada”.

Celeste Verberkt, abogada trasandina que se desempeña en nuestro país, señaló en un video: “Qué genialidad descubrí hoy”.

“Descubrí que uno se da cuenta que ya se adaptó a Chile cuando te pasan mínimo estas tres cosas“, agregó.

"Uno, le pones palta a todo, a todo. En Chile la palta no acompaña, te soluciona la vida", dijo.

“Segundo, tiembla el país como lavadora vieja, y cuando pasa el temblor, vos opinás muy tranquila ‘no, sí, fue un 5.7′, como si ya te pensaras que viviste dos vidas acá”, complementó.

Y tercero, cuando un amigo llega a la hora, ahí te emocionás, te emocionás más que cuando te depositan el sueldo”, cerró.

