;

Revelan las principales búsquedas de los chilenos en uno de los sitios para adultos más populares

Además, desde el sitio web revelaron las actrices y actores favoritos de los chilenos.

José Campillay

Revelan las principales búsquedas de los chilenos en uno de los sitios para adultos más populares

Ya estamos terminando el año y son diferentes las empresas las que comienzan a hacer sus balances y análisis, destacando aquellas que ofrecen contenido y pueden detallar la interacción de sus usuarios.

En este contexto, un mercado que siempre resulta llamativo es el del entretenimiento para adultos, específicamente las páginas dedicadas a las creación y distribución de videos.

Pornhub, una de las páginas web más populares dentro de la industria, entregó las estadísticas de lo que fue el 2025 y Chile destaca entre los principales consumidores.

Revisa también:

ADN

A nivel nacional evidenciamos un comportamiento que nos posiciona como un gran atractivo para la firma, mostrando fidelidad a ciertas búsquedas tradicionales pero al mismo tiempo un desplome del tráfico en fechas clave como Fiestas Patrias y Año Nuevo

En el apartado de ‘Cambios de tráfico en días festivos’, el informe detalla que el 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, el tráfico de Chile en Pornhub cayó un –30,5% respecto de un día promedio, ubicándose entre las mayores bajas puntuales del mundo junto a Italia y Polonia.

En la misma línea, al analizar Año Nuevo: entre las 18:00 y la medianoche del 31 de diciembre, el tráfico chileno se desplomó un –60%, una de las caídas más fuertes del listado, solo por detrás de Colombia (–65%) y Filipinas (–61%).​

Chile en el Top 20 mundial

Otro punto a destacar es que Chile figura dentro del Top 20 mundial de visitas y destaca por preferencias muy marcadas hacia contenido local y categorías específicas.​

Pornhub informó que los chilenos están entre los usuarios que más visitas generan a la plataforma a nivel global, junto a potencias de tráfico como Estados Unidos, México, Brasil, Alemania y España.

Y si bien se mantiene dentro del grupo internacional que concentra el 77,5% del tráfico diario global, se encuentra justo en el puesto 20, teniendo una leve caída desde el lugar 19, donde se ubicó el 2024.

Dentro del Top 20 aparecen países sudamericanos como Brasil (4º), Argentina (13º), Colombia (15º) y Perú (19º).

Lo que más buscan los chilenos

En el detalle específico del perfil de Chile, el informe subraya que entre los términos más destacados que busca la gente están “chilena”, “hentai”, “colombiana”, “argentina”, “milf”, “femboy”, “animation” y “cosplay”, entre otras categorías más específicas y explícitas.

El documento también detalla quiénes fueron las figuras más vistas por el público local:

  1. Jordi ENP
  2. Violet Myers
  3. Lily Phillips
  4. Salome Gil
  5. Abella Danger

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad