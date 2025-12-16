Revelan las principales búsquedas de los chilenos en uno de los sitios para adultos más populares

Ya estamos terminando el año y son diferentes las empresas las que comienzan a hacer sus balances y análisis, destacando aquellas que ofrecen contenido y pueden detallar la interacción de sus usuarios.

En este contexto, un mercado que siempre resulta llamativo es el del entretenimiento para adultos, específicamente las páginas dedicadas a las creación y distribución de videos.

Pornhub, una de las páginas web más populares dentro de la industria, entregó las estadísticas de lo que fue el 2025 y Chile destaca entre los principales consumidores.

A nivel nacional evidenciamos un comportamiento que nos posiciona como un gran atractivo para la firma, mostrando fidelidad a ciertas búsquedas tradicionales pero al mismo tiempo un desplome del tráfico en fechas clave como Fiestas Patrias y Año Nuevo

En el apartado de ‘Cambios de tráfico en días festivos’, el informe detalla que el 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, el tráfico de Chile en Pornhub cayó un –30,5% respecto de un día promedio, ubicándose entre las mayores bajas puntuales del mundo junto a Italia y Polonia.

En la misma línea, al analizar Año Nuevo: entre las 18:00 y la medianoche del 31 de diciembre, el tráfico chileno se desplomó un –60%, una de las caídas más fuertes del listado, solo por detrás de Colombia (–65%) y Filipinas (–61%).​

Chile en el Top 20 mundial

Otro punto a destacar es que Chile figura dentro del Top 20 mundial de visitas y destaca por preferencias muy marcadas hacia contenido local y categorías específicas.​

Pornhub informó que los chilenos están entre los usuarios que más visitas generan a la plataforma a nivel global, junto a potencias de tráfico como Estados Unidos, México, Brasil, Alemania y España.

Y si bien se mantiene dentro del grupo internacional que concentra el 77,5% del tráfico diario global, se encuentra justo en el puesto 20, teniendo una leve caída desde el lugar 19, donde se ubicó el 2024.

Dentro del Top 20 aparecen países sudamericanos como Brasil (4º), Argentina (13º), Colombia (15º) y Perú (19º).

Lo que más buscan los chilenos

En el detalle específico del perfil de Chile, el informe subraya que entre los términos más destacados que busca la gente están “chilena”, “hentai”, “colombiana”, “argentina”, “milf”, “femboy”, “animation” y “cosplay”, entre otras categorías más específicas y explícitas.

El documento también detalla quiénes fueron las figuras más vistas por el público local: