Una tremenda polémica se acaba de destapar en el fútbol africano y podría comprometer la clasificación de uno de sus países al Mundial 2026.

Mohammed Sanusi, presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, anunció este martes que presentó una denuncia ante la FIFA para que la República Democrática del Congo sea despojada de su puesto en los playoffs internacionales de la Copa del Mundo.

Lo que reclaman las “Águilas Verdes” es que, en la final que perdieron por penales ante los demandados, estos alinearon a nueve jugadores que no habrían completado correctamente el proceso de cambio de nacionalidad.

Entre los futbolistas más conocidos que representaron al Congo aparecen Aaron Wan-Bissaka (nacido en Inglaterra), jugador del West Ham, y Arthur Masuaku (nacido en Francia), defensor del Sunderland, ambos con paso por la Premier League.

Ahora, la FIFA deberá recabar antecedentes y emitir una resolución antes de la repesca internacional, que se disputará en marzo de 2026. El ganador del fallo en los tribunales deberá enfrentar a Nueva Caledonia y Jamaica.